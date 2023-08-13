SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Yazarlar Lütfi Albayrak Başarılı insanların bazı özellikleri nelerdir?
Lütfi Albayrak

LÜTFİ ALBAYRAK

13 Ağustos 2023, Pazar

Başarılı insanların bazı özellikleri nelerdir?

"Hayır" kelimesini duymayı severler.
Başarının asıl sırrı o ilk galibiyet değil, insanların oraya varmak için duyduğu tüm hayırlardır. Birinin bir zamanlar belirttiği gibi, bir kişi tekrar tekrar 'hayır'ı duymaya istekliyse her şeyi başarabilir.
Kendilerini dış sebeplerden çok kendileri için geliştirirler.
Başarılı insanlar, kendi kişisel gelişimlerinde ve ihtiyaçlarını karşılamada büyük bir tatmin bulurlar.
Bunu denemek ve bir kız arkadaşı geri almak, birinin yanlış olduğunu kanıtlamak veya onay almak için yapmazlar.
Yüzlerinde yumurta olmasını isterler.
Evet, aptal görünmeye istekli olmak, diğer insanların fikirlerinin ağırlığının ne yapacaklarını dikte etmesine izin vermeyi reddetmek anlamına gelir.
Dahası, çok önemli bir gerçeğe işaret ediyor:
Hayatı ne kadar az ciddiye alırlarsa, başarı şansları o kadar yüksek.
Hak ettiklerinden daha azıyla yetinmezler.
Arzuları konusunda dürüsttürler ve gerçek arzularını saklamazlar ve kendileri için gerçek bir standart yaratarak yerleşirler. Ve ilişkiler söz konusu olduğunda, uyumlu bekarlarla bağlantı kurmakstandartlarını karşılamak çok önemlidir.
Her zaman çoklu seçeneklerin peşine düşerler.
Başarılı insanlar tek bir yola güvenip onun işe yaramasını ummazlar.
Şanslarını çeşitlendirir ve geliştirirler ve asla tüm yumurtalarını aynı sepete koymazlar.
Kendi başlarına değildirler.
Her zaman bağımsız çalışmazlar veya her şeyi tek başlarına halledebileceklerini varsaymazlar. Aslında, en büyük niteliklerinden biri, çevrelerini kendilerinden daha zeki insanlarla çevrelemeye istekli olmalarıdır.

BUNU BİLİYOR MUYDUN?
Eski Microsoft CEO'su Steve Ballmer, Microsoft'un 1997'de marka iflasın eşiğindeyken Apple'a yatırım yapmanın çılgınca olduğunu itiraf etti. 150 milyon dolarlık (97,6 milyon sterlin) nakit enjeksiyonu, Apple'ın uçurumun eşiğinden dönmesine ve pazar hakimiyeti ve dünyanın en değerli şirketi olma yolundaki tüm teknoloji rakiplerini geride bırakmasına ünlü bir şekilde yardımcı oldu.

TESPİTLİ YORUM
@mortifera Haftaya 100 puanla başlıyorsun.
Yürüyen merdivende solda durduğunda 5 puanın gidiyor.
Toplu taşımada teke gibi kokuyorsan 10 puanın siliniyor. Sıfır puana indiğinde şehir dışına sürülüyorsun.
İnsan olduğunu kanıtlayınca geri dönüyorsun.
Yaşanılabilir bir toplum for

Gülü Yorum
@livaysderler Oğlumun adını Yiğit koyarken ek gıda döneminde her yiğidin bir yoğurt yiyişi var şakası yaparım diye heyecanlanmıştım.. altı ay bekledim.. yoğurt verdim ve yoğurda ALERJİSİ VARMIŞ.. Bazı yiğitlerin yoğurt yiyişi yoktur

Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz. Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
YAZARIN DİĞER YAZILARI Tüm Yazıları
Başarılı insanların bazı özellikleri nelerdir? 12 Ağustos 2023, Cumartesi Hayatınızı zahmetsizce iyileştirecek küçük alışkanlıklar 11 Ağustos 2023, Cuma Kendine güvenen bir kişinin davranışları nelerdir? 10 Ağustos 2023, Perşembe Birinin sizden hoşlandığına dair ince işaretler nelerdir? 09 Ağustos 2023, Çarşamba
CHP’li Mansur Yavaş’tan indirim yerine bindirim! Ankaralının çilesi bitmiyor: Türkiye’nin en pahalı suyunu içiyor
Ankaralının çilesi bitmiyor
CHP’den ’ihraç’ edilen Tanju Özcan’dan yerel seçim yorumu: İstanbul ve Ankara kaybedilecek
Tanju Özcan'dan yerel seçim yorumu!
Apartmanda çıkan yangında can pazarı yaşandı: Çok sayıda kişi dumandan etkilendi
Apartmanda çıkan yangında can pazarı yaşandı
Hande Erçel New York’un altını üstüne getirdi kışlık gardırobunu düzdü parasını sevgilisi Hakan Sabancı ödedi! Aşka alışveriş molası
Aşka alışveriş molası
Yeni Altay ezberleri bozacak! İşte TSK’ya teslim tarihi
Yerli motor gücüne güç katacak!
SON DAKİKA