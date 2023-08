"HAYIR" kelimesini duymayı severler.

Başarının asıl sırrı o ilk galibiyet değil, insanların oraya varmak için duyduğu tüm hayırlardır. Birinin bir zamanlar belirttiği gibi, bir kişi tekrar tekrar 'hayır'ı duymaya istekliyse her şeyi başarabilir.

KENDİLERİNİ dış sebeplerden çok kendileri için geliştirirler.

Başarılı insanlar, kendi kişisel gelişimlerinde ve ihtiyaçlarını karşılamada büyük bir tatmin bulurlar.

Bunu denemek ve bir kız arkadaşı geri almak, birinin yanlış olduğunu kanıtlamak veya onay almak için yapmazlar.

YÜZLERİNDE yumurta olmasını isterler.

Evet, aptal görünmeye istekli olmak, diğer insanların fikirlerinin ağırlığının ne yapacaklarını dikte etmesine izin vermeyi reddetmek anlamına gelir.

Dahası, çok önemli bir gerçeğe işaret ediyor:

Hayatı ne kadar az ciddiye alırlarsa, başarı şansları o kadar yüksek.

HAK ettiklerinden daha azıyla yetinmezler.

Arzuları konusunda dürüsttürler ve gerçek arzularını saklamazlar ve kendileri için gerçek bir standart yaratarak yerleşirler. Ve ilişkiler söz konusu olduğunda, uyumlu bekarlarla bağlantı kurmak ve standartlarını karşılamak çok önemlidir.

HER zaman çoklu seçeneklerin peşine düşerler.

Başarılı insanlar tek bir yola güvenip onun işe yaramasını ummazlar.

Şanslarını çeşitlendirir ve geliştirirler ve asla tüm yumurtalarını aynı sepete koymazlar.

KENDİ başlarına değildirler.

Her zaman bağımsız çalışmazlar veya her şeyi tek başlarına halledebileceklerini varsaymazlar. Aslında, en büyük niteliklerinden biri, çevrelerini kendilerinden daha zeki insanlarla çevrelemeye istekli olmalarıdır.



BUNU BİLİYOR MUYDUN?

ESKİ Microsoft CEO'su Steve Ballmer, Microsoft'un 1997'de marka iflasın eşiğindeyken Apple'a yatırım yapmanın çılgınca olduğunu itiraf etti. 150 milyon dolarlık (97,6 milyon sterlin) nakit enjeksiyonu, Apple'ın uçurumun eşiğinden dönmesine ve pazar hakimiyeti ve dünyanın en değerli şirketi olma yolundaki tüm teknoloji rakiplerini geride bırakmasına ünlü bir şekilde yardımcı oldu.



