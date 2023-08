HER sabah yatağını topla.

GÜZEL bir kıyafet giyin.

HAYRAN olduğunuz kaliteyle ilgili bir kişiye iltifat edin.

MİNNETTAR olduğunuz üç şeyi yazın.

İLGİLENDİĞİNİZ herhangi bir konu hakkında elli kelime yazın.

EN sevdiğiniz kitabın iki sayfasını okuyun.

KISA bir yürüyüşe çıkın veya yakındaki şeritte veya parkta koşun.

SESSİZ bir yerde bir dakika meditasyon yapın.

KENDİNİZİ nemli tutmak için bir su şişesini el altında bulundurun.

RAHAT hissettiğin her yerde on zıplama hareketi yapın.

SİZE neşe getiren bir deneyime yatırım yapın.

EVİNİZDEKİ bir çekmece veya dolap gibi dağınıklığı giderin.

BİR aile üyesi veya arkadaşınızla iletişim kurun.

YENİ bir gerçek, bilgi veya beceri öğrenin.

EN az bir sağlıklı öğün tüketin.

HER bir veya iki saatte bir kısa bir mola verin.

ÖNCEKİ gün ilerlemenizi yansıtın.

İHTİYACI olan birine yardım edin.

SOSYAL medyadan biraz uzak durun.

ARADA bir, doğrulun ve duruşunuzu ayarlayın.

DÜŞÜNCELERİNİZE, hislerinize ve çevrenize dikkat edin.



BUNU BİLİYOR MUYDUN?

YAPMAKTAN utandığı filmleri reddeden oyuncular var mı?

Evet var.

Örneğin merhum Christopher Plummer, şimdiye kadar yapılmış en popüler ve başarılı filmlerden biri olmaya devam etse de The Sound Of Music'te olmaktan çoğunlukla utanmıştı.

Filmin çoğu yönünden o kadar nefret ettiği söyleniyor ki, bazen ona atıfta bulunurken adını bile anmıyordu. Farklı durumlarda filmi berbat, ilgisiz olarak nitelendirdi ve filmdeki karakterinden sıkıldığını söyledi.

Yaptıkları filmlerle ilgili utanç duyduklarını veya dalga geçtiklerini işittiğim diğer bazı aktörler:

Green Lantern'deki Ryan Reynolds

After Earth ve Wild Wild West'te Will Smith

Daredevil'de Ben Affleck

Catwoman'daki Halle Berry.



@durak_serhan ERKEK adam güzel bir kız istek attığında "Biri benle dalga geçiyor herhalde" deyip isteği reddeder..



@sadbutrettin SABAH parkta bizim deliyi gördük, "Arkadaş yazık adama. Biz 7'de kalkmış işe gidiyorduk, deli çimlerde yatıyodu" dedi.