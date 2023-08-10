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Haberler Yazarlar Lütfi Albayrak Kendine güvenen bir kişinin davranışları nelerdir?
Lütfi Albayrak

LÜTFİ ALBAYRAK

10 Ağustos 2023, Perşembe

Kendine güvenen bir kişinin davranışları nelerdir?

Etrafınızdaki kendine güvenen insanları gözlemleyin. Onlarda şu 9 davranışı bulacaksınız:
KOLLARINI KAVUŞTURMAZLAR: Kendine güvenen insanlar, kendilerini savunmada hissetmedikleri ve saklayacak bir şeyleri olmadığı için kollarını kavuşturmazlar.
SOSYAL MEDYAYI SÜREKLİ KONTROL ETMEZLER: Sosyal medyada düşüncesizce gezinmek, tahmin ettiğinizden daha fazla zaman kaybına neden olabilir. Kendine güvenen bir kişi, daha üretken olmak için zamanını akıllıca nasıl kullanacağını bilir.
KONUŞTUKLARINDAN 10 KAT DAHA FAZLA DİNLERLER: Gerçekten kendine güvenen insanlar ne düşündüklerini zaten bilirler, sizin ne düşündüğünüzü bilmek isterler.
AKRANLARININ BAŞARILARINI KUTLARLAR: Güvensiz insanlar başkalarının başarılı olmasını istemez.
Kendine güvenen insanlar birine "iyi şanslar" derken bunu içtenlikle söylerler.
BAŞKALARINDAN ONAY BEKLEMEZLER: Kendine güvenen insanlar, parlak çalışmaları nedeniyle dikkat çeker. Öz değerleri içlerine geldiğinden, başkalarından onay almaları gerekmez.
ASLA DEDIKODU YAPMAZLAR: Kendine güvenen insanlar, başka bir kişinin mahremiyetinin onları ilgilendirmediğini anlar. İnsanlar dedikodu yaptıklarında, tek yaptıkları kendilerini daha yargılayıcı ve toksik hale getirmektir.
ÇOĞU ZAMAN KEYİFLİ BİR RUH HALİNDEDİRLER. Kendine güvenen insanlar duygusal oyunlarından kolay kolay vazgeçmezler.
Diğer insanlar kadar kolayca aşağılanmış veya küçümsenmiş hissetmezler ve bu onların cazibesinin bir parçasıdır.
GÖZ TEMASI KURARLAR: Göz teması paylaşılan bir deneyimdir ve insan yüz yüze etkileşimindeki en güçlü araçlardan biridir.
YARDIM İSTEMEKTEN UTANMAZLAR: Kendine güvenen insanlar, bir zayıflığı kabul edecek kadar güvendedir.
"Bana yardım eder misin?" Bu kişinin uzmanlığına ve muhakemesine muazzam bir saygı gösterir.
Kendine güvenen bir kişinin davranışları nelerdir?

BUNU BİLİYOR MUYDUN?
SETH MacFarlane, Amerikalı bir aktör ve film yapımcısıdır.
Family Guy adlı dizinin yaratıcısı olarak bilinir.
10 Eylül 2001 gecesi sarhoş bir akşam geçirdi ve ertesi gün çok geç uyandı.
Sanki yeterince şanslı değilmiş gibi seyahat acentesi de ertesi gün uçağa binmesi gerektiği konusunda (neyse ki!) yanılmıştı.
Uçağa binmek için sadece 10 dakika geç geldi ve kontuara gitti ama biniş çoktan kapanmıştı.
Başka seçeneği kalmayan Seth, bir sonraki uçağa binmeye karar verdi.
Havaalanı dinlenme salonuna gitti ve orada uyuyakaldı.
Yaklaşık 45 dakika sonra uyandı, geç kalmasaydı binmek zorunda kalacağı uçağın Kuzey Kulesi'ne çarptığını görünce sersemledi.
Oturdu ve ikinci uçağın Güney Kulesi'ne çarptığını gördü.
Yanında oturan adama döndü ve "Tanrım, bu benim olmam gereken uçuştu.
Geç kaldım. Kaçırdım" dedi.

Gülü Yorum
@visenyasjustice EN kötü haber alma şekliniz neydi? Ben iş ilanlarına bakarken kendi pozisyonumu açık görünce "Başkasını da mı alıcaz ekibe" dedim, meğer beni kovuyorlarmış.

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