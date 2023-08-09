GÖBEK DELİĞİNİ SİZE DOĞRU ÇEVİRİRLER: Birinin göbek deliğini bir başkasıyla hizalaması, güvenlik, güven ve çekicilik işaretidir.

BEKAR OLMAKTAN BAHSEDERLER: Birisi "rastgele" bekar olduğundan bahsederse, bir çekim işareti olarak müsaitlik sinyalleri gönderiyor olabilir.

SİZİ GÖRDÜKTEN SONRA GÖZ KIRPMAYI UNUTURLAR: Gözlerinizi kırpıp bir saniye bile gözlerinizin içine bakmayı kaçırmak istemeyecekler.

TELEFONLARINA BAKARLAR: Aşırı kaygı altındayken telefona bakmak kendini rahatlatmanın bir yolu haline geldi.

ÇEVRİMİÇİ SOHBET EDERKEN ORTAK BİR TUTKULARI VARDIR: Ortak bir tutku, sohbetin akacağının harika bir göstergesidir. Çevrimiçi ortamda bir şeyler paylaşacak kimseniz yok mu? En iyi eşinizle tanışın burada.

MESAJLARA DUYARLIDIRLAR: Birisi mesajlarınıza hemen yanıt vermeye özen gösteriyorsa, bu sizinle ilgilendiklerinin iyi bir işaretidir.

SİZİ YANSITMAYA BAŞLARLAR: Ellerinizle konuşma şeklinizi, sandalyenizde oturma şeklinizi veya enerji seviyenizi yansıtmaya başlarlar.

YAKINDAKİ NESNELERLE OYNARLAR: Saçlarıyla, bilezikleriyle veya tırnaklarıyla oynayabilirler.

SESİNİ DEĞİŞTİRMEYE ÇALIŞIRLAR: Erkekler, cinsel çekiciliğe tepki olarak daha baskın görünmek için seslerini kalınlaştırabilirken, kadınlar seslerini daha tiz yapabilirler.

ARKADAŞLARI İKİNİZİ YALNIZ BIRAKMAYA ÇALIŞIR: Bir grupta takılıyorsanız ve arkadaşları aniden ikinizi başbaşa bırakırsa, onun size aşık olduğu hakkında sizden daha fazla bilgiye sahip olabilirler.



BUNU BİLİYOR MUYDUN?

Bruce Lee Çinli bir dövüş sanatçısı ve aktördü.

Bruce Lee bazı inanılmaz başarılar sergiledi. Sadece 130 pound ağırlığındaydı:

350 poundluk bir delme gücü vardı.

Bruce Lee iki eliyle art arda yaklaşık 1500 şınav çekebiliyordu.

Tek elle arka arkaya 400 şınav, tek elin iki parmağıyla 200 şınav, bir elin başparmağıyla 100...

Bu rekor kimse tarafından kırılmadı.

Günde 5 bin yumruk çalıştı ve bir saniyede dokuz yumruk atabiliyordu.

Bruce Lee'nin vuruşları kameralar için o kadar hızlıydı ki ağır çekimde filme alındı.

Durduğu yerden 2,5 metreye sıçrayabilirdi.



TESPİTLİ YORUM

@Dogankanikk ERKEK adam telefonu kapatırken "Bir isteğin var mı?" diye sorar, karşı tarafın isteği olursa da yapmaz...



GÜLÜ YORUM

@pastoralmarti BİR erkek kadına asla hesap ödetmemeli, kadın da erkeğe hesap ödetmemeli.

El ele tutuşup hesabı...