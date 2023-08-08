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Lütfi Albayrak

LÜTFİ ALBAYRAK

8 Ağustos 2023, Salı

Psikolojik hileler

İNSANLARIN yüzde 70'i başkaları tarafından yargılanmaktan kaçınmak için her şeyi kendilerine saklamayı seçiyor.
KADIN bir erkeğe ilgi duyduğunda normalden daha yüksek sesle konuşur.
HERKESİN 3 hayatı vardır; kamusal hayat, özel hayat ve gizli hayat.
BİRİ size kızgınsa ve siz sakin kalırsanız, o an daha da öfkeli olabilir; ama sonra kendilerinden utanacaklar.
MAVİ renk beynin rahatlatıcı hormonlar salgılamasına neden olur.
BİRİSİ sizinle göz teması kurarsa, konuşmanın yüzde 60'ı sıkılır, yüzde 80'i size çekici gelir ve yüzde 100'ü sizi tehdit eder.
SİZE yalan söyleyen insanlar yukarıya ve sol tarafa bakma eğilimindedir.
YARATICI zihinlere sahip insanlar, geceleri uykuya dalmakta daha zorlanır.
OLUMSUZLUK, bağışıklık sisteminizi düşürür.
KİMSENİN adınızı söylemediği bir zamanda söylendiğini duymak, muhtemelen sağlıklı bir zihnin işaretidir.
İNSANLAR gece geç saatlerde veya sabahın erken saatlerinde son derece dürüst, beceriksiz, gerçek veya kişisel hale gelir.
KOLAYCA kızaran insanlar, kızarmayanlara göre daha cömert ve güvenilirdir.
BEKLENMEDİK telefon görüşmeleri ve mesajlar kişinin ruh halini anında iyileştirebilir.
ZİHNİMİZ tehlikeyi algılama ve sezme yeteneğine sahiptir, eğer iç sesiniz size bir şeylerin ters gittiğini söylerse, bu duyguyu asla görmezden gelmeyin.
ÖFKELİ hissediyorsanız, düz çizgiler çizmek sizi rahatlatır; eğer üzgün hissediyorsanız gökkuşağı çizebilirsiniz.
BİR kişinin size verdiği telefon numarasının sahte olduğunu düşünüyorsanız, yanlış okuyabilir ve kişinin sizi düzeltip düzeltmeyeceğini görebilirsiniz.
SESSİZLİK, birinin yanlış bir şey yaptığını bilmesini sağlamanın en iyi yoludur.
İNSANLAR acı duygularını öfkeye çevirirler çünkü kızgın olmak acı çekmekten daha iyi hissettirir.

BUNU BİLİYOR MUYDUN?
KGB'NİN Endonezya Başkanı Sukarno'ya şantaj yapmaya çalıştığı, ancak muhteşem bir şekilde geri teptiği komik zaman.
Bir "bal küpü" operasyonu sırasında KGB, Sukarno ile seks partisi yapmaları için uçuş görevlisi kılığına girmiş kadın görevlileri gönderdi. KGB, haberi olmayan başkana şantaj yapma umuduyla tüm olayı gizlice filme aldı.
Eğlenceli bir şekilde, cinsel açıdan gelişigüzel bir canavar olduğu için, bu Sukarno'yu zerre kadar şaşırtmadı.
Sukarno aslında kasetlerden oldukça memnundu.
Hatta kendi izlemek için o kasetlere sahip olmak istedi.
Sukarno da o kasetleri ülkesine göstermek istiyordu.

TESPİTLİ YORUM
@sadeesedaa BİR arkadaş tavsiyesi sakın şu cümleyi kurmayın; "Daha kötü ne olabilir ki?" İnanın evren merakınızı gideriyor.

GÜLÜ YORUM
@anlatyawrum MEVSİM anlayışım; erik varsa yaz, mor erik varsa sonbahar, erik yoksa kış, eriği bekliyorsam ilkbahar...

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