İNGİLTERE'DE

2 bin kişi üzerinde yapılan bir araştırmada, erkeklerin kadınlara göre iki kat daha fazla yalan söylediği ortaya çıktı. Buna göre erkekler sırasıyla partnerlerine, patronlarına ve iş arkadaşlarına yalan söylüyor. Ayrıca erkeklerin, partnerlerinin fiziki görünümü hakkında söyledikleri yalanlar da 'Top 10 Yalan listesi'nde ilk üçe girmeyi başarmış.

Beden dili uzmanı Richard Newman, pek çok insanın işaretleri göremediğini ve karşı tarafın yalan söylediğini anlayamadığını söylüyor.

"İnsanlar zannediyor ki yalan söyleyen kişiler göz temasından kaçar, yüzlerini saklar. Ama aslında durum bunun tam tersi.

Yalancılar, sizi ikna etmek için ellerinden geleni yapar.

Yüzünüzdeki reaksiyonları görebilmek için size direkt ve ilgiyle bakar."

TOP 10 ERKEK YALANLARI

1- Bir şeyim yok, ben iyiyim.

2- Bu son kadeh.

3- Göbeğin hiç de o kadar büyük değil.

4- Hiç fikrim yok.

5- Pilim bitti.

6- Üzgünüm aradığını duymamışım.

7- Bu kadar içmeyecektim.

8- Kendi yolumda gidiyorum...

9- O kadar da pahalı değil.

10- Trafikte sıkıştım.



TOP 10 KADIN YALANLARI

1- Bir şeyim yok, ben iyiyim.

2- Bu yeni bir şey değil ki, yıllardır yapıyorum.

3- O kadar da pahalı değil.

4- İndirimdeydi.

5- Kendi yolumda gidiyorum.

6- Bilmiyorum nerede, dokunmadım bile.

7- O kadar içmeyecektim.

8- Başım ağrıyor.

9- Hayır, onu ben atmadım.

10- Üzgünüm aradığını duymamışım.



BUNU BİLİYOR MUYDUN?

SCHINDLER'İN

Listesi'nin çekimleri sırasında Spielberg, soykırımdan kurtulanlardan bazılarını seti ziyaret etmeye davet etti. Hayatta kalanlardan biri, Ralph Fiennes'in canlandırdığı gerçek kötü SS kampı komutanı Amon Goeth'i gerçekten görmüş olan Mila Pfefferberg'di.

Fiennes o gün çekim yapıyordu, bu yüzden tam SS üniformasını giymiş ve sette dolaşıyordu.

Yaşlı bayan, Fiennes'in karakterin tavırlarını benimsediğini görünce, tasvir çok gerçekçi olduğu için korkudan titreyerek kelimenin tam anlamıyla yere yığıldı.



ALKIŞLI YORUM

@snalcakar ARKADAŞLAR 1000 TL'nizi hiç çalışmadan 3000 TL yapmak ister misiniz?

Cevabınız 'evet'se siz dolandırılmayı hak ediyorsunuz kusura bakmayın.



GÜLÜ YORUM

@nediyodukenson MARMARAY'IN gelmesine 1 dk kalmış, koşuyorum, o ara millet de hızlandı.

Amcanın teki diyor ki "Sen şu an gereksiz heyecan yaratıyorsun?"