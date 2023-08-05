Mis gibi sabah havasında yürüyüşe çıkmışken yanınızdan geçen çöp kamyonunun buram buram ekşi kokusu.

Islak bir şekilde unutulan bez ya da paspas kokusu.

Dışarıda gezerken bir anda duyulan leş kokusu.

Herhangi bir kuyrukta beklerken önünüzdeki kişinin osurmasıyla etrafa ılık ılık yayılan ve sizi nefesinizi tutmak zorunda bırakan o koku.

Çürük dişe sahip bir arkadaşınızın suratınıza yakın bir şekilde konuşmasıyla içinize dolan o ağız kokusu.

Otobüste yanına oturduğunuz kişiden yayılan ekşi peynire benzer ter ve kir kokusu.

Ayakta gidilen otobüste tam da önünüzde duran kişinin demirden tutunmak için kollarını kaldırmasıyla yayılan koltuk altı teri kokusu.

Ayaklarında yeni bir tür keşfedilmesi mümkün olan arkadaşınızın ayakkabılarını çıkartmasıyla yayım yayım yayılan o ayak kokusu.

Birisi tuvaletten çıkar çıkmaz arkasından tuvalete girmenizle ağzınıza burnunuza dolan o "Burada yeni kaka yapıldı kardeşim." kokusu.

İş arkadaşınızın öğle yemeğinde yediği taze soğanlı salatanın acısını size çektiren o koku.

Dışarıda sigara içip yanınıza gelen kişiyi ayaklı bir kül tablası gibi görmenize sebep olacak o sigara kokusu.

"Mis gibi yermiş burası doğası da güzel" diye düşünürken, pikniğe gittiğiniz köyde kaçışı olmayan tezek kokusu.

Öğürtme garantili.

Bulaşık makinesinden çıkan bardağın içine zaman zaman sinen balık-yumurta karışımı o pis koku.

Bir türlü ıslah edilemeyen dereden yayılan ve tüm kanalizasyonlardan her sokağa sızmayı başaran o ekşi, boğaz yakıcı koku.

BUNU BİLİYOR MUYDUN?

Nick yıllarca yemeklerden sonra aniden sarhoş hissederdi. Arkadaşları, hiç alkol görmemişken bile sık sık onun sarhoş olduğunu düşünürdü.

Karısı, ona gaz vermediklerini anlaması için sarhoş davrandığını filme almak zorunda kaldı.

Nick, kapalı kapılar ardında içki içtiği düşünüldüğü için yakından izlenebilmesi için hastaneye kaldırıldı.

Karbonhidrat oranı yüksek bir yemek verildikten sonra, kanındaki alkol seviyesi o kadar yüksekti ki, arka arkaya yedi şase viski içmiş biri gibiydi.

Nick'in oto-biracılık sendromu vardı, bu da bağırsaklarının kendi alkolünü ürettiği anlamına geliyor. Bu sendroma sahip kişiler yüksek karbonhidratlı diyetlerde kafayı bulur.

TESPİTLİ YORUM

@sibeliumm Eczanede az önce eşinin TC'sini ezbere söyleyen bir abiye denk geldim..

Abi sen seni seviyorum demesen de olur..

Gülü Yorum

@jaferrson Erkek adam sabahları ilk bi buçuk saat dünyanın en mal insanı olur hiç bişeyi anlamaz