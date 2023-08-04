- YARGILAMADAN önce dinlemeyi ve duygularını anlamaya çalışın.

Genelde stresli olduğumuzda tavsiye almak yerine duygularımızın anlaşılmasını isteriz. Yani eşiniz eğer stresli bir gün geçiyorsa tavsiye vermek yerine onu dinleyip duygularını anlamak daha etkili olacak.

- EŞİNİZE mutlu etmek için küçük sürprizler yapabilirsiniz.

Eşinize olan sevginizi ve öneminizi göstermenin birçok yolu var. Bazen eşiniz stres yaptığı şeyleri doğrudan anlatmak istemeyebilir. Bu yüzden onlara sevdiği şeyleri yapmanız stresinin azalmasına yardımcı olacak.

- EŞİNİZİN stresli olduğunu fark etmelisiniz.

İnsanlar genellikle stresli olduğunda doğrudan 'Ben stresliyim' demezler. Bu yüzden eşinizin davranışlarından ve tavırlarından stresli olup olmadığını anlamanız gerekir. Eşinizi iyi tanıdığınızı farz etmek gerekirse çok da zor bir iş sayılmaz.

- ERKEKLERİN ve kadınların stresinin farklı olabileceğini unutmayın.

Erkeklerin ve kadınların stresle nasıl başa çıktığına dair farklı yöntemler bulunuyor. Fakat her şeyden önemlisi eşinizi iyi tanımanız gerekiyor. Eğer eşinizi iyi tanıyorsanız ona nelerin iyi gelip gelmediğini daha iyi bilirsiniz.

- EŞİNİZE yardım edebilmek için ilk önce sizin güçlü kalmanız lazım.

Eşinizin yanında olabilmek için güçlü kalmanız gerekiyor.

Eğer eşiniz stresli bir gün geçiriyorsa, en sevdiği kişinin yanında olmasını ve ona destek vermesini isteyebilir. Bu gibi durumlarda güçlü kalmanız ve eşinizi motive etmeniz gerekiyor.

- CİDDİ stres seviyeleri meydana gelirse uzman kişilerden yardım istemeniz gerekebilir.

Eğer ciddi stres sorunları yaşıyorsanız, ne siz ne de eşiniz tek başını bunun üstesinden gelemez. Bu gibi durumlarda eşinizin bir psikoloğa gidip terapi olması gerekebilir.

- EŞİNİZ stresliyken nasıl davranacağını bilmeniz gerekiyor.

Eşiniz stresli olduğu günler suratınızı asmak yerine ona iyi davranmak önemlidir. Daha hassas oldukları bu dönemde ilgi ve güzel sözler beklerler.

- EŞİNİZİN stresini azaltmak için ona anlamlı gelecek şeyler yapabilirsiniz.

Eşiniz kendini stresli hissediyorsa, ona bir hediye veya çiçek almak yüzlerini gülümsetebilir. Aynı zamanda bir insanı gülümsetmek ve mutlu etmek ona yaşadığı stresi ve kaygıları az da olsa unutturabiliyor.

- STRESLİ bir dönemden geçen eşinize karşı kelimelerinizi daha dikkatli seçmeniz gerekiyor.

Stresli geçen bu dönemde inatlaşmak veya kötü konuşmak yerine eşinize tatlı dil göstererek yanında olun. Hassas oldukları bu dönemde ağzından çıkacak en ufak bir güzel söz bile streslerini azaltmaya yardımcı olacaktır.

- EŞİNİZİN kendini huzurlu ve güvende hissedecek bir ortam yaratabilirsiniz.

Stres genellikle uyku eksikliği veya yeterli beslenmeme ile de ortaya çıkabiliyor. Örneğin yatağa girmeden önce sıcak bir duş almak ve eşinizin rahat etmesi için güzel bir ortam hazırlayabilirsiniz. Böylece uzun ve yorucu bir günün ardından zihni ve bedeni rahatlayabilir.



BUNU BİLİYOR MUYDUN?

1986'DA Maradona "Uyuşturucu Yok" ve Platini "Yolsuzluk Yok" yazan bir forma giymişti... Yıllar sonra Maradona aşırı doz aldı ve Platini yolsuzluktan tutuklandı.

Pele'den ne haber? Pele mesajlı bir tişört giymiyordu ama profesyonel kariyerinin sonunda dünyanın çocuklara daha iyi bakması gerektiğini söylemişti...

Birkaç yıl sonra meşru kızını tanımadı.



TESPİTLİ YORUM

@Semtinpopisi KADIN mafyalar belgeseli izliyorum.

Biri oğlunun mezuniyetinde, biri oğlunun cenazesinde yakalanmış.

Uyuşturucu karteli de olsan ANASIN ANA :(



GÜLÜ YORUM

@cokiyigeldi BU kediler, kumları temizlenirken niye müfettiş gibi adamın yanında dikilip her adımı takip ediyor...