- BİRİ size kim olduğunu gösterdiğinde, ilk seferde onlara inanın.

- YOKLUK vasat tutkuları azaltır ve büyük tutkuları çoğaltır, tıpkı rüzgarın mumları söndürmesi ve fanların ateşleri yakması gibi.

- BİRİNİ seviyorsan, onu özgür bırak. Geri gelirlerse senindir; eğer yapmazlarsa, asla olmadılar.

- ERKEK ve kadın arasında arkadaşlık mümkün değildir. Tutku, düşmanlık, tapınma, aşk var ama dostluk yok.

- ASLA senin üstünde değil. Asla senin altında değil. Her zaman yanında.

- GERÇEK şu ki, herkes seni incitecek: sadece acı çekmeye değer olanları bulmalısın.

- İNSANLARIN size nasıl davrandığı onların karmasıdır; nasıl tepki verdiğin senin.

- AŞKIN başlangıcı, sevdiklerimizin mükemmel bir şekilde kendileri olmalarına izin vermek ve onları kendi imajımıza uydurmak için çarpıtmamaktır. Aksi takdirde, yalnızca onlarda bulduğumuz yansımamızı severiz.

- BİR kadın seninle konuşurken, ne dediğini gözleriyle dinle.

- AŞKTA her zaman biraz delilik vardır. Ama delilikte de her zaman bir neden vardır.

- AFFETME olmadan aşk olmaz ve sevgi olmadan bağışlama olmaz.

BUNU BİLİYOR MUYDUN?

1956'DA kurulan Amerika Ertelemeciler Kulübü adında bir kulüp var. Grubun sloganı "Bugün yapılması gerekmeyen şeyleri daha sonraya erteleyerek rahatlama felsefesini desteklemek".

Faaliyetlerinden bazıları, Haziran'da Noel'i kutlamayı, Ocak'ta 4 Temmuz'u ve geç Ulusal Erteleme Haftası'nı (Mart'ın ilk haftası) içerir.

Aylık bir haber bültenleri var, 'Geçen Ayın Haber Mektubu', içinde iki ay öncesinden daha yeni hiçbir şeyin yer bulamadığı.

Cidden katılmam gerektiğini düşünüyorum ama belki yarın.



TESPİTLİ YORUM

@HNURHOCA Kuafördeydim.

Kız tarafı, nasılsa erkek tarafı yaptıracak diye 26 kişi getirmiş kuaföre.

Erkek tarafı da "Bu yaptığınız çok ayıp, biz sadece gelini öderiz" dediler. Çok da haklılar.

Resmen soygunculuk.

Ömründe kuaför görmemiş amcanın karısı bile gelmiş…



Gülü Yorum

@oguzyigitt Tabu oynarız Rakip1:

Uçak Ortağı:

Türbulans (bilmişlerdir) Ben: İnsanın günde 2.5 litre içmesi gereken sıvı bir içecek?

Ortağım: Ice Tea Mango...