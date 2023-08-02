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Haberler Yazarlar Lütfi Albayrak Erkekler hakkında gerçekler
Lütfi Albayrak

LÜTFİ ALBAYRAK

2 Ağustos 2023, Çarşamba

Erkekler hakkında gerçekler

- YAPILAN bir araştırmaya göre erkekler reddedilmekten korkar, ilgi ve şefkat ister.
- ARAŞTIRMALARA göre erkekler yardım istemekten hoşlanmazlar ve ellerinden geldiğince yardım almaktan kaçınırlar.
- ERKEKLER sevgisini hareketleriyle göstermekte daha rahat hissederler ancak kadınlar sevildiğini duymak ister.
- HER ne kadar erkek egoları bunu söylemesine izin vermese de erkeklerin en büyük korkularından biri terk edilmektir.
- TÜM dünyaya karşı aslan kesilse de gerçekten sevdikleri kadının ilgi ve şefkatiyle bebek gibi sevilmekten hoşlanırlar.
- BÜTÜN erkekler yalan söyler ama çoğu tamamen normal şeyleri örtbas etmek için yalan söyler.
- ARAŞTIRMALARA göre erkekler daha mantıklı tavsiyeler verirken, kadınlar daha uygulanabilir ve duygusal yönü ağır basan tavsiyeler veriyor.
- ERKEKLER kolayca elde edebildikleri şeylere değer vermezler.
Araştırmalara göre çiftleşmek için kovalamak, tüm erkek türlerinde son derece doğaldır.
- NE kadar eğitimli veya modern olursa olsun, erkeklerin büyük bir kısmı kadınların ihtiyaçlarını karşılamayı severler.
- ARAŞTIRMALARA göre erkekler, kadınlara kıyasla daha kolay aşık oluyor.
- ERKEKLER, kadınlar kadar kompleks düşünmezler.
Bu yüzden ilişkilerde 'Burda ne demek istedin?
Bunun altında ne anlam vardı? Neden öyle baktın?' gibi sorulardan sıkılırlar.
- ERKEKLERIN büyük bir çoğunluğu uzun saçlı ve dolgun vücutlu kadınlardan hoşlanır.
- ERKEK beyni geçmişte yaşanmış olayları hatırlamak konusunda iyi değildir.

BUNU BİLİYOR MUYDUN?
UKRAYNA Ordusu, bir Rus tarafından yönetiliyor.
Rus Ordusu bir Ukraynalı tarafından yönetiliyor.
Kiev savunmasına ve Kharkiv karşı taarruzuna liderlik eden Ukrayna Kara Kuvvetleri Komutanı General Oleksandr Syrskyi, Rusya'nın Vladimir kentinden bir Rus.
"Özel askeri harekatı" yöneten Rus Hava Kuvvetleri Komutanı General Mikhail Teplinsky, Ukrayna'nın Donetsk şehrinden bir Ukraynalı.

TESPİTLİ YORUM
@sebahattinalann NEYMİŞ, şimdiki maymunlar niye insan olmuyormuş, niye olsunlar?
Bedava yemek varken muzun tanesine 20 lira mı versinler?

GÜLÜYORUM
@HatemBenArdaa İYİ Kİ köpek değilim, millet Sibirya kurdu, Golden olarak gezerken ben sokak köpeği oldurdum.
Hatta köpek bile demezlerdi, it olurdum.
40 yılda bir bi çocuk başımı okşayacakken annesi gelir, "Oğlum pire vardır onda" der, yine sevilmezdim adımı 'hoşt' sanardım...

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