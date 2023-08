ÇEŞİTLİ seçimleri ve yolları kutlayan bir dünyada, kendimi ev hanımı olmaktan büyük gurur duyarken buluyorum. Bazıları bu rolü sorgulayabilir veya görmezden gelebilir, ancak ben onun hayatıma getirdiği değeri ve tatmini takdir etmeye başladım.

Bir ev hanımı olarak sadece ev hanımı değil, aynı zamanda bir bakıcı, eğitimci ve ailemin refahının bel kemiğiyim. Sıcak ve sevgi dolu bir ev ortamı yaratmaya olan bağlılığım, sevdiklerim için güçlü bir aidiyet duygusunu besliyor.

Ev hanımı olmak, destek, sevgi ve istikrar sunarak ailemin günlük anlarında var olmamı sağlıyor.

Çocuklarımın büyümesine ve gelişmesine tanık olma ve eşim için bir güç kaynağı olma fırsatını çok değerli buluyorum.

Bu yol her zaman hak ettiği değeri görmese de ben kimliğimi ve değerimi ailemde yarattığım mutluluk ve uyumda buluyorum.

Sevdiklerimin büyümesine ve mutluluğuna katkıda bulunmak bir ayrıcalıktır.

Yaşamları şekillendirmede ve sevgi dolu bir yuvayı beslemede oynadığım anlamlı role değer veren bir ev hanımı olmaktan gurur duyuyorum.

Bu bir özveri, sevgi ve bağlılık yolculuğu ve ben bunu dünyadaki başka hiçbir şeye değişmem.



BUNU BİLİYOR MUYDUN?

100 kırmızı karınca ile 100 siyah karıncayı bir kavanoza koyarsanız hiçbir şey olmaz.

Ancak kavanozu sallarsanız karıncalar birbirini öldürmeye başlar.

Kırmızı, siyahın düşman olduğuna inanacak.

Gerçek düşman kavanozu sallayan kişi olduğunda siyah, kırmızının düşman olduğuna inanacaktır.

Bizim toplumumuzda da durum aynıdır.

Birbirimizle kavga etmeden önce kendimize sormalıyız: Kavanozu kim salladı?



TESPİTLİ YORUM

@kadrajmagazin GÜZEL oyuncu Bensu Soral, mutluluğun sırrını verdi:

- Her sabah 5'te kalkarım.

- Kahvaltı-kahve ritüelimi yaparım.

- Bir saat yürüyüşe çıkarım.

- Saat 16-17 arası şekerleme yaparım.

- Zımba gibi uyanır, eşimi beklerim.

@Senjamin @kadrajmagazin adlı kişiye yanıt olarak -Her sabah 5'te kalkarım (500T).

- Peynirli poğaça- çay ritüeli ile midemi yakarım.

-Bir saat iş yerine yürürüm.

- 16-17 saat çalışırım.

-Gülle gibi uyur, ölümü beklerim...



Gülü Yorum

@antihistamink YOĞUN bakıma hasta yatırdık.

Bilinç bulanıklığı, bulantı, konuşmada bozukluk şikayetiyle.

Teyze ısrarla "Bir şeyim yok, merkür retrosundan dolayı böyleyim" diyor. İnme geçirmiş.

Neyse ki durumu iyi...