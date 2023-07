"EN iyi medyum kim?" tartışmasında Medyum Memiş'in Medyum Keto'ya salladığı yumruk...

Olay şöyle gerçekleşiyor:

Medyumlar kendilerinin en başarılı olduğunu anlatıyor ve Memiş, 'Gazete benim için herkesi şaşırtan medyum diye manşet attı' diyor. Bunun üzerine de Keto 'Aynı basın senin için gay de demişti' diye bir hatırlatmada bulunuyor ve Memiş çığrından çıkıyor...

ŞAKACI muhabir Akın Sel'in komik olmayan esprileri ve anti komik futbolcular...

Televole kültürü sağolsun hayatımızın orta yerine böyle gereksiz bir şey bırakıp gitti.

Örnek vermek gerekirse:

- Elektrik olmasa napardık?

- Bilmem.

- Televizyonu karanlıkta seyretmek zorunda kalırdık.

DÜNYANIN en tuhaf konularına parmağıyla müdahale eden Sadettin Teksoy...

Sadettin Teksoy'un işlediği konular, şu an internette yazılan en absürd içeriklere bile taş çıkartırdı. Keloğlan mağarası diye bir mağara bulup, 'Saçım benim saçım benim, dökülüyor saçım benim, Keloğlan mağarasına girdim, gür çıkıyor saçım benim' gibi maniler yazması da enteresandı.

SEVDA Demirel'in Hande Ataizi'ne canlı yayında attığı aparkat...

Sevda Demirel 'Sen çok aşk yaşadın bilirsin', 'Çok eşlisin' gibi ithamlarından sonra Hande Ataizi'nin 'En azından beni polis basmadı' gibi karşılıklı ve çok detaylı suçlamalarından sonra cereyan eden olaylar silsilesi.

EMRAH'IN sürekli garson ve aşık olduğu ergenlik dönemi filmleri...

Konu neredeyse hep aynı:

Emrah fakir, dünyadaki herkes zengin. Bu çıkmaz içerisinde yaşanan aşklar ve kavgalar... Rol arkadaşları da genellikle Demet Akalın, Seren Serengil... Hatırladınız değil mi?

MİKROFONUN ucundaki sesin kim olduğunu merak etmekten çatladığımız özel radyolar.

İnternet hayatımıza girmeden önce istediğimiz şeye ulaşmak bu kadar kolay değildi elbette. İstek şarkılar da buna dahil!

Yıllarca resmi ve mesafeli olarak ezberlediğimiz TRT Radyosu'nun dışında olan samimi üsluplar, özel radyoların daha da sevilmesine sebep olmuştu.

AYRIK dişleri, yeşil gözleri ve olanca sempatikliği ile hayatımıza giren Tarkan...

Bir gün herkes 'Kıl oldum abi' diye bir şarkı dinledi ve o günden sonra her şey değişti. Tarkan, hepimizin özlediği bir pop star olarak kasetleriyle, posterleriyle artık evlerimizdeydi. O günden bu yana da kendisine olan sevgimizden hemen hemen hiçbir şey kaybetmedi.



BUNU BİLİYOR MUYDUN?

TİTANİK filminde Kate Winslet, suda olduğu, bir dönem elbisesi ve korse giydiği uzun sahneler çekti. Ne zaman çiş yapması gerekse, çekimlerin yapıldığı devasa tanktan çıkıp dışarıdaki tuvalete gitmesi ve kıyafetinin bir kısmını çıkarması gerekiyordu.

Kelimenin tam anlamıyla her seferinde 30 dakika sürdü.

Sahnenin atmosferine her geri döndüğünüzde, karakterinizin görünümüne geri döndüğünüz gerçeğinden bahsetmiyorum bile...

Oldukça hızlı bir şekilde, aktris her acil arzusu olduğunda dışarı çıkmamaya karar verdi. Kate Winslet, Rolling Stone dergisine "Evet, kabul ediyorum, canım ne zaman isterse tankın içine işemeye başladım..." dedi.



GÜLÜ YORUM

@44Matematikci63 EN öndeki 5. Sınıf öğrencim sessizce matematik defterini çıkardı, sayfaları karıştırdı, bir şeyler baktı.

"Ne yapıyorsun?" dedim, "Bir şey yok hocam, bir sıkıntı oluştu da hallettim" dedi ve bunların hepsi matematik SINAVINDA oldu...