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Lütfi Albayrak

LÜTFİ ALBAYRAK

30 Temmuz 2023, Pazar

Sadece gözlemleyerek kişilik hakkında ne öğrenebiliriz?

Tırnaklarını yiyip yemedikleri Tırnaklarını yiyenler veya saçlarını çekenler veya derilerini yolanlar, mükemmeliyetçi olma eğilimindedirler ve tamamen rahatlayamazlar.
Bilim adamları buna "vücut odaklı tekrarlayan davranışlar" diyor.
Telefonlarını ne sıklıkta kontrol ediyorlar?
Birisi telefonunu sık sık kontrol ediyorsa sıkılmış demektir. Evet, bu güçlü bir iddia çünkü çoğumuz, ayar ne olursa olsun akıllı telefonlarımıza oldukça bağımlıyız.
Sürekli olarak telefonlarını kontrol ediyorlarsa veya haber akışını yeniliyorlarsa, muhtemelen duygusal olarak dengesizdirler ve ruh hallerini düzeltmeye çalışırlar.
Göz teması kurup kurmamaları İnsanlar utanç verici bir şey hakkında konuşurken veya içsel bir düşünce veya duygu akışı yaşarken göz temasını azaltma eğilimindedir. Ayrıca, partnerleriyle daha sık göz teması kuran kişilerin özgüvenli ve sosyal olarak baskın olduklarına inanılmaktadır.
Bardaktan içerken nereye bakarlar?
Psikolojiye göre:
İçecek içerken bardağa bakan bir kişi, büyük olasılıkla çok fazla iç gözlem yapan kişidir. Bu kişi kendini tanıyan, idealist ve odaklıdır.
İçecek içerken bardağın kenarından bakan biri, kolayca her şeyden etkilenebilen biri olma eğilimindedir.
Daha çevreye duyarlı, kaygısız, dışa dönük ve güvenilirdirler.
Son olarak, içerken gözlerini yuman kişi, bir çeşit acı veya rahatsızlık içindedir ve zihni, zevk ve rahatlama ile meşguldür.

BUNU BİLİYOR MUYDUN?
1981'de bir doktor, gece boyunca yorucu bir şekilde çalıştıktan sonra prematüre bir bebeğin hayatını kurtarmayı başardı.
30 yıl sonra doktor bir araba kazası geçirdi ve aracında mahsur kaldı, ancak hayatı, tam olarak o prematüre bebek olan Chris Trokey adlı 30 yaşındaki bir sağlık görevlisi tarafından kurtarıldı.

TESPİTLİ YORUM
@coskunkadiir Erkek adam gündüzleri esprileri şakaları ile milleti gülmekten komaya sokar...
Geceleri ise dertten tasadan beyin kanaması geçirecek raddeye gelir...
****
@Goo10413700 Erkek adam gideceği adresin tarifini yaptırırken her ayrıntıyı anlamış gibi yaparak kafasını sallar. 1 km. ilerde kaybolur.

GÜLÜ YORUM
@BalatLeydisi Ankara'dan döndüğümden beri düşündüğüm bir şey var. Aşamadım konuyu.
Hakikaten o ağaçların üstündeki butonlara basınca taksi geliyor mu? Gerçekten basıyorsun ve geliyor mu? Geliyorsa inanılmaz çünkü. Burada taksinin üstüne atlayıp tamponuna yapışsan bile gelmiyor da...

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