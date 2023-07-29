ORTAMDA sadece 1 tane şarj aleti varsa ilk şarjı kimin kullanacağına şarj yüzdesi karar verir.

Bu kural hiç ama hiç şaşmıyor...

AYRAN ile döneri aynı anda bitirmek gerekir.

Herhalde bu döner bittikten sonra ayranı boş boş içmemek istediğimizden...

SADECE uzun yolda molada durduğunda pişmaniye alınır.

Pişmaniyeyi başka bir yerden almak düşünülemez bile...

BİR şey çalışmadığında tamire girişmeden önce ona vurmak...

Çünkü böyle düzelebileceğine inanırız...

BİRİNE atkı örerseniz o kişiden ayrılırsınız.

Ayrılmayan var mı?

BİRİ mesajda emoji attıysa o sohbet bitti demektir, cevap verilmez.

Zaman zaman bu durum üzücü olur...

STARBUCKS ve benzeri kafelere bilgisayarla gittiğinizde o bilgisayar illa ki açılır...

Hep bir iş de çıkar zaten.

TAKSİDE ön koltuğa oturan parayı öder.

Bu kural nasıl hayatımıza girdi bilmiyoruz ama hep böyle oluyor gerçekten...

EKMEĞİN üzerine reçel, bal, çikolata sürdükten sonra bıçağın uç kısmı lavabonun iç kısmına konulacak ve kirlenmeyecek şekilde konulur.

Ve asla kullanılmaz...

EN köpüklü Türk kahvesi misafire verilir.

Hiç şaşmaz bu kural.

BİRİ tansiyonu ölçmek için tansiyon aletini çıkardıysa oradaki herkes sıraya girerek tansiyonunu ölçtürür.

Bu istisnasız hep böyledir...

SON kalan parçayı ayıp olmasın diye kimse yemez ama bekler.

Çok zor bir andır...

İBAN numarası fotoğraf olarak atılmaz.

Düzgünce kopyala yapıştır yapılır...

MİNİBÜSTE öne oturulduğunda şoförle bir kelime de dahi olsa konuşulur.

Sohbet edilir net.

HASTALIK dayanılmaz oluncaya kadar doktora gidilmez.

Niyeyse o dayanılmaz ağrıyı hep çekeriz aslında ne kadar yanlış!

BUNDAN daha kötü ne olabilir diye sorduğumuzda daha kötü bir şey olur.



BUNU BİLİYOR MUYDUN?

HEMEN hemen tüm ATM'lerde 4 haneli bir kod kullanmanız gerekir.

Bu gerçekten basit bir yerden geliyor. ATM'nin mucidi John Shephard Baron, güvenliği artırmak için gerekli PIN'i 6 haneli yapacaktı.

Bu ATM'nin bu ilk prototiplerini karısı üzerinde test ediyordu.

Ancak, 6 haneyi hatırlamakta zorlandığı için PIN kodunu sürekli yanlış girdiğini fark etti.

Ve dolayısıyla artık 4 haneli kodlarımız var, sanırım birçok insan hala hatırlamakta zorlanıyor.



TESPİTLİ YORUM

@pikauv KARA sinekler, eğer biraz sakin olursanız açık olan camı bulup dışarı çıkabilirsiniz ama bu sinir ve agresiflik hali sizi öldürüyor.



GÜLÜ YORUM

@pakiteysis GÜLSÜN diye bir şey göstermek için telefonu verdiğin kişi telefonu gereğinden uzun tutunca çok geriliyorum, hızlıca gül geç işte niye 1 milyonluk soruya gelmiş gibi düşünüyorsun.