Jason Padgett Okuldan nefret eden ve kötü notlar alan bir parti hayvanıydı. Bir gün iki adam, Jason'a bir karaoke barının önünde vahşice saldırıp onu soydular ve onu ciddi bir beyin sarsıntısı geçirdi. Beyin sarsıntısı onun bir matematik dehası olmasına ve daha önce hiç öğretilmediği fraktal geometriyi öğrenmesine neden oldu. Tanınmış bir matematikçi olmaya devam etti.

Derek Amato 39 yaşındayken yüzme havuzuna daldıktan sonra kafasını çarptı ve beyin sarsıntısı ve %35 işitme kaybı teşhisi kondu.

Bundan sonra Derek kafasında siyah beyaz tuşlar görmeye başladı ve birdenbire bir uzman gibi piyano çalmaya başladı ve sonunda besteci oldu.

Ben McMahon 2015 yılında trafik kazası geçirdi ve bir hafta komada kaldı.

Temelleri çocukken öğrenmiş olmasına rağmen uyandığında mükemmel Çince konuşabiliyordu.

Tony Cicero Telefon kulübesinde arama yaparken yıldırım çarptı. Birkaç gün içinde daha önce olmadığı kadar müzik bağımlısı oldu.

Piyanoyu denedikten sonra kendi müziğini besteleyen bir müzik sanatçısı oldu.



BUNU BİLİYOR MUYDUN?

9 Haziran 2005'te Etiyopya'da 12 yaşındaki bir kız, 7 erkek tarafından acımasızca kaçırıldı ve dövüldü, ta ki bir aslan sürüsü ortaya çıkıp adamları kovalayana kadar.

Hayvanlar, onu kurtarmak için yardım gelene kadar kızın yanında kaldılar ve onu korudular.

Polisin asla hayal edemeyeceği şey, kurtarma operasyonunda, bir şekilde işin çoğunu yapmış olan üçlü bir aslanla karşılaşacaklarıdır.

Yerel yetkililere göre, hayvanların varlığı kaçıranları çoktan korkutmuştu.

Dikkat çekici bir şekilde, ormanın kralları kıza zarar vermedi ve yarım gün onun yanında kaldı. Sadece polis yaklaştığında ayrıldılar.



TESPİTLİ YORUM

@drfaithdz OĞLUM (8) sitenin bahçesinde kız arkadaşlarıyla oynuyordu, biraz izledim, bizimki ortada, kızlar üstünden topu birbirlerine atıyor. Oyunları bitti yanıma geldi, oğlum kızlar seni neden oynatmadı dedim, oynattı baba voleybol oynadık, ben file oldum dedi.

Kadınlar neden böylesiniz.