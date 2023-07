Birine istediğinizi yaptırabilmenin en basit yolu ona emir vermek yerine seçenek sunmaktır. Örneğin, çocuğunuza süt iç demek yerine sütünü hangi bardakta içmek istediğini sorun.Bu karşınızdaki kişiye kontrolün tamamen onda olduğu hissini verir ve söylediğiniz şeyi yaptırabilme şansınız artar. İşe yarayıp yaramadığını deneyin ve görün.



Sahte bir gülümseme ile gerçeğini ayırt edebilmeyi öğrenin. Biri gerçekten gülümsediğinde bunu gözlerine bakarak anlayabilirsiniz. Ayrıca gerçek bir gülümsemeyle bir kişinin göz kenarlarının kırıştığını da görebilirsiniz.



Hoşlandığınız biriyle ilk buluşmanızda kendiniz hakkındaki her şeyi anında ortaya sermeyin.İnsanlar gizemi sever, o nedenle ilk başta azıcık ketum olun ki sizi daha çok merak etsinler.



Bir iş görüşmesinden sonra, size "Herhangi bir sorunuz var mı?" diye sorulduğunda, her zaman "Evet, sadece meraktan soruyorum. Başvurumu rakiplerime karşı öne çıkaran ne oldu?" şeklinde cevap verin.



Birinin kalbini kazanabilmenin en kolay yolu, onu bir grup insanın içinde övmekten geçiyor. Bir deneyin, etkisini anında görürsünüz.



Sokakta biriyle konuşurken güneş gözlüğü takıyorsanız, çıkarın. Bu karşınızdaki kişiye karşı saygı göstergesidir ve ayrıca konuşma esnasında kurulan göz teması, konuşmanın içeriği kadar önemlidir.



Kelime dağarcığınızı genişletin. Bu sizin daha zeki ve bilgili görünmenizi sağlar. Ama elitist gibi konuştuğunuz noktaya da gelmeyin.



Turuncu renk ve tonları, insanlarda cesaret, başarı, samimiyet ve güven duygusunu tetikler. Baskı altında hissettiğinizde ve özgüven tazelenmesine ihtiyaç duyduğunuz anlarda turuncu ağırlıklı giyinin.



Karşınızdaki insanı herhangi bir şeye ikna etmeniz gerekirse, o otururken siz de mutlaka ayakta durun. Bu pozisyondayken o kişi sizin söylediklerinize çok daha çabuk inanacaktır.



Birinin zihnine bir fikir tohumu ekmenin başlangıcı, o kişiye asla sizin istediğiniz şeyi düşünmemesini söylemekten geçiyor.



Yeri geldiğinde sessizlik kartını kullanarak herhangi bir durumu lehinize çevirebilirsiniz. İnsanlar karşısındaki kişinin sessizce durup beklemesinden rahatsızlık duyar ve bir an evvel konuya girilmesini isterler. Hiç şaşmaz!



Birinin size yalan söyleyip söylemediğini anlamak istiyorsanız, hikayesini tekrar anlatması için bir bahane bulup onu konuşturun.



Yalan söylenip söylenmediğini anlamanın bir diğer yolu da kişinin konuşma hızıdır. Yalan söyleyen kişi, olayları aktarırken normalden yavaş konuşur ve gereksiz detaylardan bahseder.



BUNU BİLİYOR MUYDUN?

"Ekmek Adam" olarak da bilinen Aleksa Zdravkoviç, Balkan Savaşları ve Birinci Dünya Savaşı'nda savaşan bir Sırp askeriydi. Hikayeye göre, Sırbistan'ın Pirot kentinde annesinin pişirdiği bir somun ekmeği hayatı boyunca yanında taşıdı. asker olarak zaman Ekmeğin kendisine iyi şans getirdiğine ve savaşlarında onu güvende tuttuğuna inanıyordu. Zdravkoviç her iki savaştan da sağ çıktı ve sekiz yıldır yanında taşıdığı somun ekmekle Pirot'taki evine döndü. Somunu, bugüne kadar sergilendiği Belgrad'daki Ulusal Müze'ye bağışladı. Şu anda bir asırdan fazla olan ekmek, kurutulmasını ve balmumu ile kaplanmasını içeren özel bir işlemle korunmuştur.



