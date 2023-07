KİMSENİN manipülasyon olarak kabul etmediği manipülasyon tekniği...

3 yıl önce bu adam (maalesef) öldü.

Bu adamın adı Joseph Samuel Girardi'ydi. Ve o özel bir birey değildi.

Yine de Guinness Dünya Rekorları Kitabı tarafından tüm zamanların en çok araba satanı seçildi.

Onun işi?

Bir araba galerisinde satıcı.

Yeteneği mi?

Müvekkillerinin ona direnmesi İMKANSIZdı.

Hangi şirkette çalıştığı önemli değil: HER ZAMAN sürekli olarak EN İYİ araba satıcısıydı.

Meslektaşları merak etmeye başladı:

Aldatıyor muydu?

Müşterilerini manipüle mi ediyordu?

Onları satın almaları için mi tehdit ediyordu?

Kimse bilmiyordu.

Ta ki o güne kadar...

Bir psikoloji araştırmacısı olan Robert Cialdini, Joseph'in nasıl satış yaptığını incelemeye karar verdi.

Birkaç haftalık araştırmadan sonra, Robert Cialdini şaşırtıcı bir keşifte bulundu:

Bu iyi yaşlı Joseph..

SADECE iyi bir adamdı.

Evet evet. Bu onun sırrıydı.

Kelimenin tam anlamıyla... iyiydi.

İnsanlar Joseph'i sevdikleri için ondan satın aldılar.

Ancak Cialdini araştırmasını derinleştirdi. Ve Joseph'i sempatik yapan 3 detay buldu:



SIK SIK İLTİFAT ETTİ

Bu, etkilemenin en hafife alınmayan tekniklerinden biridir.

Yine de her şeyden daha iyi çalışır.

Joseph sık sık içten ve övgü dolu iltifatlarda bulunurdu ("Güzelsin" gibi önemsiz şeyler değil)...

Müvekkilinin ilgisini çeken şeyi buldu ve bu konuda ona iltifat etti.



BENZERLİKLER ARIYORDU

Joseph kolayca konuştu.

"Ah, kano yapmayı seviyor musun?

Geçen yaz oğlum Eliott ile yaptım!" "Oğlunuzun adı Eliott mu?

Babam gibi, eğlenceli!" Bu, insanları bir araya getiren (çok) sıradan tartışmalardır beğenin ya da beğenmeyin.



DİKKAT ÇEKMEK

Joseph'in en çılgın başarılarından biri:

13.000'den fazla müşteriye bayram için tebrik kartı göndermiş olmaktır.

İçinde yazı ile: "Sen bir arkadaşsın." Daha fazla değil.

Sempati belki de manipülasyonun nihai şeklidir.

Kimsenin görmediği.

Yine de her şeyden daha güçlü ve etkilidir.

Çünkü kimse fark etmiyor.



