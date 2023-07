Ortamlarda dikkat çekmek

DAİMA temiz, ütülü ve uyumlu giyinin. İddialı giyinmekten kaçınmayın.

BULUNDUĞUNUZ ortamın merkezinde bulunmaya gayret edin.

Masanın, koltuğun, odanın ya da ofisin ortasına oturun.

BAŞINIZ önde eğik gezmeyin. Otururken ya da yürürken çeneniz her zaman tam karşıya baksın.

DALGIN ya da sıkılgan görünmeyin. Enerjik görünün ve sürekli bir şeylerle meşgul olun.

UTANGAÇ olmayın.

Çevrenizi sürekli gözlemleyin ve iletişim halinde olun.

KONUŞMAKTAN çok dinleyin. Sıra size geldiğinde konuşun. Dinlediğiniz insanlar da sizi dinlemeye başlayacaktır.

KONUŞURKEN sözlerinizi bilinçli seçin, tane tane konuşun. Ses tonunuzu bağlamınıza göre ayarlayın.

TEK düze konuşmayın. Mesnetsiz olmayın, argümanlarınızı gerçeklerle destekleyin.

İYİ bir hikaye anlatıcısı olun. Sonunda hiçbir şey olmayan hikayeleri uzun uzun anlatmayın.

ESPRİLERİNİZİ hızlı ve herkesin anlayabileceği biçimde yapın. Sonrasında gülmeyin ya da açıklamaya girişmeyin.

TARTIŞMALARDA hemen heyecanlanmayın ya da sinirlenmeyin. Her söyleneni kişisel olarak düşünmeyin.

DAİMA kibar ve düşünceli olun.

KİBAR olacağım diye her şeye evet demeyin.

Ölçülü olun ve yeri geldiğinde hayır demesini bilin.

FİKRİNİZİ beyan etmekten çekinmeyin.

VE son olarak, daima insanların gözlerinin içine bakın.



BUNU BİLİYOR MUYDUN?

BEYNİMİZ birçok şey yapabilir ancak rüyalarımızda tamamen yeni yüzler yaratamaz!

Sinir bilimciler, rüyamızda gördüğümüz her insanın bir şekilde daha önce gördüğünüz biri olduğunu söylüyor. Bu bir tanıdık, bir arkadaş ya da sadece bir anlığına sokaktan geçerken gördüğümüz bir yabancı olabilir.



