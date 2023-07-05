Salçalı ekmek çocukları

EĞER bu başlığa bakıp garipsiyorsan, muhtemelen bu yazıyı yazan şahsıma 'Yine yaşlı edebiyatı yapmış moruk' diye üfleyip püfleyeceksin. Ama yüzünde gülümseme oluyorsa sizi zaman yolculuğuna çıkartacağım.

Önce salçalı ekmeğin tarifini vereyim. Yarım ekmek kesip içine salça sürülür. Bu kadar. Fakat o salçalı ekmeği yiyen çocuklar PC ve tablet başında değil sokakta büyümüştür.

Yakar top, beş taş, sek sek, simit gibi birbirinden değişik oyunlar oynayarak mutlu olmuşlar, taşlardan kurdukları kalelerle boş arsalarda doyasıya maç yapmışlardır.

Bu oyunlardan yorulunca koşup sarıldıkları, enerjilerini topladıkları, favori yiyecekleri ise tabii ki salçalı ekmek olmuştur.

- Anneeeeeee. Anneeeeee.

Anneeeee.

- Neeeee? Anne anne.

- Anne karnım acıktı salçalı ekmek.

Sofrada uzun uzun oturup yemek yemektense, hem tok tutan hem de enerji veren bu pratik yiyecek ile çabucak karınlarını doyurup, hemen sokağa koşarlardı.

Bu sayede daha küçük yaşta zaman yönetimi kavramını hayatlarına katmışlardır.

Salçanın altına yağ sürmek olsun, üstüne pul biber, nane veya ceviz eklemek olsun, sürekli farklı çeşitler bulan, yenilikçi ve kendini geliştiren bireylerdi.

Salçalı ekmeğe bağlı oldukları kadar arkadaşlarına da bağlı olduklarından, dostlukları da sağlamdır.

Ağızlarının tadını gayet iyi bildiklerinden hala tostlarına ketçap değil salça koyar bu dönemin çocukları.

Çünkü ne ketçabın ne de çeşitli kahvaltılık soslarının asla salçanın yerini tutamayacağını da iyi bilirler.

Şimdi de fırsat bulduklarında iki dilim ekmeğe salça sürüp, azıcık da olsa çocukluklarına dönseler de ne yazık ki o eski günlerdeki tadı alamazlar. Çünkü şimdi ekmek bile ne o zamanki ekmektir, ne de hayat o zamanki kadar coşkulu...



BUNU BİLİYOR MUYDUN?

KIZ babaları mı daha mutlu, erkek babaları mı bunu bilmiyoruz fakat bilimsel araştırmalara göre kız çocuğu sahibi babaların daha uzun yaşadığını kesin olarak söyleyebiliriz!

Bilim insanları, kız çocuklarının sayısının babalarının yaşam süresini olumlu etkilediğini ve kız çocuğu olan babaların ortalama yaşam sürelerinin her bir kız çocuk başına 74 hafta arttığını söylüyorlar.



TESPİTLİ YORUM

@2universiteli 9 günlük tatilde Türkiye'nin yarısı nişanlandı veya evlendi, kalan yarısı da kumsalda güneşlendi. Arta kalan ben ve birkaç kişi de tivit/reels izledi gün boyu.



GÜLÜ YORUM

@dremrekaratass HAVA soğuk diye evde mangal yapan iki kişi getirdiler, dumandan etkilenmişler.

Tabii, verilen oksijen tedavisine rağmen kan değerleri düzelmedi.

Meğer tedavi esnasında dışarı çıkıp sigara molası veriyorlarmış...