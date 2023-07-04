Ülkelere göre yemek yeme

EĞER çorbanın içine ekmek değil de ekmeğin içine çorba atıyorlarsa...

Anlayın ki bir Türk ile yemek yiyorsunuzdur.

YEMEĞİN yanında 5 yaşındaki çocuk boyutunda bir bardaktan kola içen biriyleyseniz...

Anlayın ki bir Amerikalı ile yemek yiyorsunuzdur.

TABAKTA hareket eden şeyler olmasını doğal karşılayan biriyleyseniz...

Anlayın ki bir Çinli ile yemek yiyorsunuzdur.

SİZ yedikçe tabağınızdakiler çoğalmaya devam ediyorsa...

Anlayın ki bir İtalyan ile yemek yiyorsunuzdur (ve muhtemelen bu bir büyükannedir.)

"BEN biraz ketçap ve mayonez alabilir miyim?" dediğinizde anlamsız bir surat ifadesi ile karşılaşıyorsanız...

Anlayın ki yemek yerken bir Fransız'a denk gelmişsinizdir.

'BİR bira daha alsam mı?' diye düşünürken çoktan 1.5 litrelik bira masanıza gelmişse...

Anlayın ki bir Alman'la berabersiniz hatta daha iyisi Oktoberfest'tesinizdir.

SİZ çatalla bıçakla nasıl nazik görünürüm diye düşünürken, yanınızdaki ellerle yemeye başlamışsa...

Anlayın ve mutlu olun ki bir Hintli ile yemektesinizdir...

YEDİĞİNİZ her şeyin içinde kişniş, lime ya da tekila varsa...

Anlayın ki bir Meksikalı'nın masasına düşmüşsünüzdür.

Fondip!

YANINIZDAKİ höpürdete şapırdata bir şeyler yiyor ve içiyorsa...

Anlayın ki Japonya'dasınızdır ve yemekleri beğenmişlerdir...

EĞER sabah kahvaltıda çiğ balık kokusunun nereden geldiğini merak ediyorsanız...

Muhtemelen bir Kuzey Avrupa ülkesinde uyanmışsınızdır...

"YA biz kaçta akşam yemeği yicez abi saat 11 oldu" diye soruyorsanız...

Anlayın ki siz hala siestasının bitmesini beklediğiniz bir İspanyol'la yemek yiyeceksinizdir.

NE yerseniz yiyin, konu dönüp dolaşıp Kraliçe Elizabeth'e geliyorsa...

Anlayın ve uzaklaşın ki siz bir İngiliz ile yemek yiyorsunuzdur.

YEMEK yerken kas kas kasılıyorsanız...

Anlayın siz İsviçre'nin önde gelen ailelerinin düşesiyle yemeğe denk gelmişsinizdir...

YEMEK yerken kapı gıcırtısına bile kalkıp oynamak istiyorsanız...

Anlayın ki Hawaii'de bir yerde dünyanın en mutlu insanlarından biri olarak yemek yiyorsunuzdur...

AÇIK büfe yüzünden hayatınızda taşımadığınız kadar tabakla yürümeye çalışıyorsanız...

Anlayın ki nerede olursanız olun bir insanla berabersinizdir!



BUNU BİLİYOR MUYDUN?

BİRÇOK erkek kadınlar çok konuştuğunda şikayetçidir, konu dil uzunluğuna geldiğinde ise erkekler kadınlardan çok önde! Edinburgh Üniversitesi'nde yapılan bir araştırmaya göre, ortalama dil uzunluğu kadınlar için 7.9 santim ve erkekler için 8.5 santimetre.



TESPİTLİ YORUM

@muratcnr. ÇALIŞIRKEN "Akşam evde kitap okuyup çay içerim oh mis" diye motive ediyorum kendimi.

Motivasyona bak aynı şeyi cezaevinde mahkumlar hiç çalışmadan bedavaya yapıyorlar...



GÜLÜ YORUM

@rumuzaskbocegi ANNEM çok iyi bir sürücüdür ama bazen çok saçma kazalar yapar.

Lise sınavına gireceğim gün beni okula götürürken garaj kapısına hızla çarptık.

Ben zaten stresliyim, şok içinde ağlamaklı oldum, annem bana sakince döndü dedi ki "KIZIM PLAKAMIZI YERDEN AL DA GİDELİM HADİ ÇOK OYALANDIK."