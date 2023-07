Bizlere ait tespitliYORUM-2

GAZ kaçaklarını 'çakmak' ile kontrol etmektir.

HAYATINDA en az bir kere kahvehaneye gitmektir.

MİNİBÜSLERDE ücreti, inerken ödeyebilmektir.

MAAŞININ 2 katı değerindeki cep telefonuna sahip olabilmektir.

TOZLANMIŞ camlara ''Beni Yıka'' yazabilmektir.

WEBCAM'DEN fotoğraf çekebilmektir.

TRAFİKTE yeşili beklemeden sarı ışıkta geçebilmektir.

TELEVİZYONUN üstünü dantelli örgü ile örtmektir.

DOĞAN görünümlü Şahin'e sahip olabilmektir.

AYDA bir altın günü yapmaktır.

EKMEĞİN köşesini önce yemektir.

EV telefonunu arayıp 'Evde misin?' diye sorabilmektir...

KAZA yapmış arabanın etrafında toplanmaktır.

GOOGLE'DEN kendi ismini aramaktır.

HER güneş tutulmasını siyah camla izlemektir.

ÇIZGİLİ pijama giyebilmektir.

GELEN misafirlerin kapı önündeki ayakkabılarını düz çevirmektir.

DENİZDE 'deve güreşi' yapabilmek ve uzun eşek oynayabilmektir.

BULMACALARDAKİ resimlere bıyık, sakal çizebilmektir.

BİSİKLETE 3 kişi binebilmektir.

KAVGA sonrası 'teker teker gelin' diyebilmektir.

ARABANIN arkasına 'Hatalıysam ara' yazıp numarayı vermemektir.

ŞOFÖRLÜĞÜN kitabını yazabilmektir.

3 KİŞİLİK asansöre 5 kişi binebilmektir.

GOOGLE Earth'de kendi evini bulmaya çalışmaktır.

ARABA kaymasın diye tekerleğin altına taş koymaktır.

TİKİ olan insanlarla ustalıkla uğraşabilmektir.

FATURALARI son gün ödemektir.

ELİNDEKİ silahla şaka yapabilmektir.

YEMEĞİN etini en sona bırakır.



BUNU BİLİYOR MUYDUN?

GLASTONBURY Festivali'nde büyük bir kalabalığın iştahını karşılamak için bir pizza zinciri, gelişmiş jet giysileri kullanan eşi benzeri görülmemiş bir teslimat hizmeti denemesi başlattı. Etkinliğe katılan eğlence tutkunları, artık en son jet pack teknolojisi kullanılarak doğrudan kendilerine taşınacak olan, tercih ettikleri pizzalar için sipariş verme fırsatına sahipler.



TESPİTLİ YORUM

@benceuzakol WHATSAPP kız gruplarında çirkin olma şansın yok.

Beni bile Adriana Lima'ya benzediğime ikna ederler, o derece büyülü bir ortam...



GÜLÜ YORUM

@pushedhope GARSON yanda turistlerle konuşuyor.

Adamlara "İsn't there is there" dedi. Sordum ne demek istedin diye. "Abi balık sordular, olmaz olur mu?" dedim dedi. Not edin bak bu kalıbı...