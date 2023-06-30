Bayramlık karakterler

Elini hiçbir işe sürmeden sürekli "Kavurma daha pişmedi mi ya?" diye soran aile bireyi...

Bunlar genellikle kenarda bekleyip olanı biteni seyrederken 'Şunu şöyle yap' diye direktif veren kişilerdir. Utanmadan bir de kavurmanın pişmemesine can sıkıntısı yapar, kendi köşesinde homurdanır.

KURBAN eti yiyemediği için bayramdan bir gün önce kendine kasaptan et alan hassaslar...

Taze etin kokması sebebiyle bünyesi kurban eti kabul etmeyen kişilerin başvurduğu yöntem. 'Herkes yerken canım çekmesin' diye düşünen bu birey, kendine göre haklı.

HAYVANIN işkembesine kafayı takmış, temizlemek için büyük bir heyecanla bekleyen meraklı...

Biz bunlara 'sakatat delisi' diyoruz. İşkembe temizlemek o kadar kolay iş değil üstelik.

"Al bu çamaşırları yıka" desen yıkamaz, işkembe temizliği söz konusu olunca da heyecandan yerinde duramaz.

KOMŞUNUN getirdiği etin bölgesiyle ilgili sorun yaratan memnuniyetsiz.

"Bize bunu mu layık gördünüz Şükran Abla?" bu kişilerin en büyük direniş cümlesidir.

Olayı anlayabilmesi için dünyanın yaratılışından itibaren geniş ve detaylı bir bilgi verilmesi gerekmektedir.

GÜNLERCE beslediği, gönül bağı kurduğu hayvanının kesildiğini görünce depresyona giren çocuk...

Nereden bakarsanız haklı, nereden bakarsanız canım çocuk...

KURBANI keser kesmez olay mahalinde mangal yakan acıkmış topluluk...

Dünya analiz şampiyonu olarak çözemediğim bir durum sevgili arkadaşlar.

'Bu acele neden?' ve 'Mekan seçimi ne kadar doğru?' gibi sorular boşlukta kayboluyor.

Sebebi neydi ki?

ETLER görev yerlerine dağılır dağılmaz kasaba kıyma çektirmeye koşan hanım...

Çünkü bir an evvel buzluktaki görevine başlaması gereken kıymalar var. Kasaplar et satamadığı için en çok bundan para kazanırlar bayram zamanı.

"BEN hallederim hacı abi" deyip kurban yerine kendini kesen acemi kasaplar...

Acil servisleri dolup taşıran sevgili kasaplarımız...

Ana haber bültenlerinin ana konusu oluyorlar. Ahhh ahhh!

Ölmeseler bari...

CAN derdi yüzünden kaçan hayvanın peşinde telef olan kovalayıcı birey.

Nereden baksan hayvana bir araba parasına yakın para verdiği için mi yoksa görevini yerine getirme aşkıyla yanıp tutuştuğundan mı bilinmez. Özellikle işlek caddelerde ilginç bir manzaraya sebep oluyorlar.

HERKES kavurma yerken fırsat bu fırsat diye tatile kaçan çekirdek aile...

Kimine göre vefasız, kimine göre işten güçten ancak fırsat bulan aile. Size iyi tatiller diliyoruz. Dönünce bol bol ıspanak yiyeceksiniz yalnız, size et yok!

KURBANLIK hayvandan çok iyi anladığını söyleyip hayvanın sırtına şap şap tokat atan bilgiç kişi...

'Enişte bu sırf yağ' ya da "Hay Maşallah, tosun tosun" diyen onay merci oluyor kendileri.

Şahsi gözlemim, kendilerine çok fazla güvenilmemesi yönünde ama tabii siz bilirsiniz.

KURBAN pazarlığı yaparken saatlerce el ele tutuşup birlikte yer küreyi titreten alıcı-satıcı...

Kurban pazarlığının en seyredilesi bölümü. 'Hayırlı olsun' komutuyla boşlukta kalan eller ve bir anda biten sallanma...

GÜNDEM yokluğundan kurban pazarına gidip her sene aynı şeyleri haber yapan muhabir.

Bu da ekmek derdinde, ne yapacaksın? 'Kurbanlık koyun el yakıyor' ya da 'Memleketimden kurban manzaraları' en çok ilgi çeken haber manşetlerinden.

Seyrettik, aydınlandık. Çok sağol!



BAYRAM TADINDA TESPİTLİYORUM

@yanregresyon SAĞ yanak konuşması:

Bayramınız...

Sol yanak konuşması:

Mubarek olsun...



@AslihanElif EVET teyzecim, geçen bayrama göre biraz kilo aldım doğru, yok okul bitmedi, mezuniyet gecikti evet, iş güç de yok, dediğiniz gibi hayırlısı olsun. Yok teyze erkek arkadaşım da yok, ufukta da kimse yok AMA ÇAY VAR ÇAY ALIR MISINIZ KAFANIZDAN AŞAĞI DOĞRU!



@cihatakbel 450 LİRA bayram harçlığı toplandı...

Yaş: 30 Bu olayı Avrupa'da bulamazsınız işte...



@Overlokcu12 KIZ bayramda İtalya'ya gidecekmiş. O Pisa kulesiyle fotoğraf atarken, ben bayram namazı sonrası kurban bacağı tutucam, hafif şaşkın ve çaresizim...



@dukkel57 BAYRAMDA millet tatilini yapar güzel güzel gezer. Ben, kavurma yiyem, eve gelen misafirden kaçam, uzatılan şekerden iki tane alam..



@kodalak_ismail ÇEVREMDE kavurma sevmeyenler var. Cidden kavurma olsan bile mutlu edemiyorsun insanları...



PAZARLIK PAYI

KAYSERİLİ bir adam; oğlunun yüzünde üzgün bir ifadeyle okuldan geldiğini görünce sormuş: "Hayırdır oğlum ne oldu?" Oğlan: Baba matematik sözlüsünden zayıf aldım.

- Neden?

-Öğretmen 'İki kere iki kaç eder?' diye sordu. Ben de 'Altı eder' dedim.

- Oğlum bunları senle konuştuk.

Ben sana anlatmıştım; iki kere iki dört eder.

Hadi bilemedin en fazla beş eder. Altı nereden çıktı?..

- Ben de biliyorum iki kere ikinin dört ettiğini, pazarlık payı bıraktım, ondan 'Altı eder' dedim!



PAPAĞAN

ADAM, papağanını gümrükten kolay geçirebilmek için bir kutuya koymuş, üstüne de "kırılacak eşya" diye yazmıştı.

Gümrük memuru yazıyı okuyunca, kutuyu şöyle bir silkelemeye başladı. Aynı anda içeriden papağanın bağırdığı duyuldu:

"Şangur şungur.. Şangur şungur..



MÜHENDİSLER

BIR makine, bir elektrik, bir de bilgisayar mühendisi arabayla yola koyulmuşlar. Bir süre sonra araba arıza yapmış, kenara çekmişler.

Makina mühendisi, "Dur ben bi' bakayım..." deyip kaputu açmış.

Motor blokuna, şafta, diğer aksamlara bakıp bir şeyler yapmış, arabaya binmiş. Marşa basmış, araba çalışmamış.

Elektrik mühendisi, "Dur bi' de ben bakayım..." deyip kaputu açmış. Aküye bakmış, kabloları kontrol edip arabaya binmiş.

Marşa basmış, araba çalışmamış.

İkisinin de kafası bilgisayar mühendisine doğru dönmüş.

Bilgisayar mühendisi:

- "Eee... İnip tekrar mı binsek?"



MÜDÜR

ÖĞRETMEN öğrencilerine; eğer büyük bir firmanın müdürü olurlarsa ne yapacakları konusunda bir kompozisyon yazmalarını ister.

Öğrenciler tüm dikkat ve ciddiyetlerini takınarak yazmaya başlarlar. Ancak aralarından biri yazmaz.

Öğretmen fark edince sorar:

– Neden yazmıyorsun evladım?

Öğrenci cevap verir:

– Sekreterimi bekliyorum.



BÜYÜK ŞEF

BİR Kızılderili eczaneye girer:

- Var bizim büyük şef ama yok kaka!

Eczacı bir an düşünür ve şefin kabız olduğuna karar verir.

Hemen bir kabız sökücü verip Kızılderili'yi gönderir.

Kızılderili ertesi gün yine gelir:

- Var bizim büyük şef ama yok kaka!

Eczacı şaşırır ve biraz daha kuvvetli bir ilaç verir.

Ertesi gün aynı adam yine gelir:

- Var bizim büyük şef ama yine yok kaka!

Eczacı sinirlenip en kuvvetlisinden iki kutu daha verir ve "Hepsini içsin!" der.

Ertesi gün Kızılderili gelir ve şöyle der:

- Var bizim büyük kaka ama yok şef!