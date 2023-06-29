Bayram cümleleri

"ÖPSENE amcanın/ teyzenin elini." Bu cümleyi duymayan yoktur herhalde...

"BERHUDAR ol evladım, el öpenlerin çok olsun." İşte el öpme merasimi ardından duyduğumuz o unutulmaz cümle.

"BARİ bayram namazına gel." Bu sitem dolu cümleyi duyunca sabah erkenden kalkıp namaza gitmemek asla kabul edilemez.

"GEL DE bir merhaba de." İşte bu bitmek bilmeyen misafirliklerin kendiliğinden doğurduğu bir cümledir.

Herkese merhaba dersiniz.

"BU yıl siz ne kestiniz?" İşte bu cümlede ben bir hüzünleniyorum, gözlerim doluyor...

"BİR uğrayıp çıkacağız.* Asla uzun sürmez ile başlayan bu cümle hep kandırmacadır. Hiç uğrayıp çıkılmaz.

"NEREDE o eski bayramlar..." Eski bayramlara olan özlem hiç bitmez. Hatta uzun uzun eski bayramlara ait anılar anlatılır...

"KIZIM misafirlere bi' çay getir." Bayram döneminde hizmet hiç bitmez...

"EE var mı birileri?" Genellikle teyzelerden gelen bu sorudan kolay kolay kaçma imkanınız yoktur.

"SENİ DE anca bayramdan bayrama görüyoruz." Bir de 'Neden aramadın?' temalı sitemler vardır...

"SENİN okul 4 yıllık mıydı 2 mi?" Bu teyze ve amcaların okul merakı bir türlü bitmez.

"BEN senin küçüklüğünü bilirim." Doğanlar da büyüyor" gibi çocukluğunu bildiğini kanıtlayan bir cümle. Evet en çok sen biliyorsun, evet.

"MİSAFİRLERE kolonya ve şeker tutuver." Zaten bayramın tüm anlamı bu müthiş ikili değil mi?

"BAYRAMDA küslük olmaz." Bir de ardından hemen şu cümle gelir: "Hadi öpüşün barışın."



BUNU BİLİYOR MUYDUN?

İNSANLARIN parmak izleriyle koalaların parmak izleri birbirine benzer.

Parmak izleri o kadar benzerdir ki mikroskop altında bile ayırt etmek oldukça zordur. Yalnızca koalaların parmak izleri değil şempanze ve gorillerin parmak izleri de insanların parmak izleri ile oldukça benzerdir.



TESPİTLİ YORUM

@ismailabimm KAVİMLER göçü kesin bayram ziyaretiyle başladı.

Çıkmışken şuraya da uğrayalım derken nerelere gelmişler.

****

@OdunHerif AREFE gününde "bayram temizliği" adı altında esaret hayatı yaşayan genç kızlarımızı anmak için 1 dakikalık saygı duruşu!!



GÜLÜ YORUM

@onderseren GÖZÜNÜZÜ seveyim bayramda çocuklarınızı büyükler gibi giydirmeyin.

4 yaşında çocuk Necmettin abi gibi geliyor karşıma, yanaklarını sıksam ne haddime çekiniyorum.

Harçlık vereyim desem, emekli ikramiyesini almıştır zaten o.