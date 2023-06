Sevgilinin telefonunu kurcalamak

HER şey bir şüpheyle başlar. Bunun tam tabirine ise "kıllanmak" diyoruz.

"KİMDEN gelmiş mesaj?" dediğinizde "Hiç ya, reklam falan işte" cevabı alabilirsiniz.

SEVGİLİNİZ uyuduktan sonra sizi başka güçler kontrol altına alıp kafanıza fesat fikirler sokuyorsa biz buna "şeytan dürtmesi" diyoruz.

TELEFONUN şifresini açabiliyorsanız anında bir rahatlama yaşamanız mümkün.

Peki ya değiştirdiyse?

İşte o zaman işler değişebilir...

AİLESİYLE olan mesajlaşmalarını görüp "Ayyy günahını aldım garibin" diyebilirsiniz.

TEKNESİYLE açıklara giden bir balıkçının tonlarca balık tuttuğunda yaşadığı sevinç gibi çat diye aradığınız şeyi de bulabilirsiniz.

CAYIR cayır yanan aşk dolu mesajları gönderen kişinin kayıtlı ismi, zaten sinirden bir avuç kalan aklınızı eritebilir.

Şöyle örnekler var:

Kayıtlı isim: Adnan Abi Gerçek isim: Adriana Kayıtlı isim: Cemre Gerçek isim: Cemil

BU noktadan sonra kafanızda kuyruğu birbirine değmeyen yüzlerce tilki dolaşabilir tabii.

EMİN olmak için mesaj gönderen kişiye sanki telefonun sahibiymiş gibi mesaj göndermek de başka bir Oscar'lık performans.

BU arada Adnan Abi'nin ne kadar güzel bir vücudu olduğuna istemeden tanık da olabilirsiniz, artık ok yaydan çıktı...

ARTIK iş çığrından çıktığı vakit "Ver telefonunu bakcam" gibi suyu çıkartılmış taleplerin yaşanması da kaçınılmaz.

EĞER bütün bunları yaşadıysanız sinirinizi kontrol etmeniz pek mümkün sayılmaz.

Allah ne verdiyse sağa sola girişme ihtimaliniz çok yüksek.

Gençliğinizden bir miktar daha gitti yani kısacası. Değdi mi? Onu siz bilirsiniz...

SONUÇ olarak cep telefonu karıştırmak fikri, bunu gerçekleştirmekten daha huzur kaçırıcı diyebilir miyiz?

Diyebiliriz...

İnsan olan karşısındakini aldatmaz zaten arkadaşlar.

Güven duygusunun alıp başını gittiği ilişkilerde cep telefonu kurcalamak sadece tali bir yol olabilir. Sevgilinize sadıksanız ama illa telefonunuzu kurcalıyorsa o bir manyaktır.

Eğer sevgilinizi aldatıyorsanız siz zaten eşeğin önde gidenisiniz.



