NargileMAN

ÖNCELİKLE onlar için nargilenin yeri ve zamanı yoktur. Nargile, nargilecilik bir yaşam tarzıdır, yürünmesi gereken uzun bir yoldur.

Ve onlar bu yola gençliklerini adamışlardır.

NARGİLE tutkunlarının kendilerine has bir lügatı vardır: Kardeşim, başkan, valide, peder, benim hatun vb. kelimeler bu lügatın nadide parçalarıdır.

MÜDAVİMİ oldukları nargile kafenin sahibini tanıyor ve hatta ahbap olmuşlardır.

Mekana girer girmez gözleri mekanın sahibini arar, bulamayınca da "Hasan abi yok mu yhaaa?" diye sorarlar.

ONLAR sıradan nargile içiciler gibi olmadıkları için her marpuçla nargile içmezler!

Kendilerine özel marpuçları vardır çünkü rütbeli olmak bunu gerektirir.

NARGİLE içerken muhakkak ama muhakkak dumanla birtakım artistik figürler sergileyip yeteneklerini ortaya koyarlar.

ABİDİK gubidik, yanar dönerli her türlü nargileyi tatmış olmalarına rağmen ELMALI vazgeçilmezleridir...

NARGİLENİN tiryakisi oldukları kadar rakı ve rakı masası da övmeyi severler!

DAHA bitmemiş olsa da "Közzz getir başkaaaan!" deyip közü yeniletmek onların vazgeçilmezi olmuştur.

NARGİLE dumanı üflerken snap atmadıkları, Instagram'a fotoğraf koymadıkları gün öldükleri gündür.

BAĞRI sonuna kadar açık cırtlak renkli gömlekler genellikle nargile müptelası erkeklere entegre olmuştur.

Onları bu gömleklerden ayırt edebilirsiniz.

SİGARA, araba anahtarı, telefon, cüzdan kısacası mal varlığını masanın üzerine koymak onların mekana giriş yaptım deme şeklidir.

YİNE nargileciliği yaşam tarzına dönüştürmüş erkekler delikanlılığın nişanı olan tesbihi elinden eksik etmezler. Ve tesbihe uyumlu bir bileklikse her zaman bileklerini süsler.

SON olarak bu tutkunların birçoğu kapalı mekanda sigara içilmesine karşıyken kapalı mekanda püfür püfür nargile içerler...

İşte anlattığımız gibi nargile tutkunları da böylediler, nargilesiz yaşayamaz ölürler.



