Her şey dahil otelleri

DÜNYANIN en rahat insanı olan resepsiyonistle karşı karşıyasınızdır!

- Bizim 4 kişilik bir odamız olacaktı.

- 2+1 ayrılmış odanız.

- Biz 4 kişiyiz ama?

- Malesef 3 kişilik ayrılmış.

- Ne olacak peki?

- Halledilir yeaa, siz bir kahvaltınızı yapın hele...

AÇIK Büfe Round 1:

İlk kahvaltı!

Önünüzde 8 kişiye yemek aldığını düşündüğünüz bir otel sakini vardır. İleriki günlerde anlarsınız ki, o yemekler maksimum 2 kişi için alınan ziyanlıklardır...

AÇIK Büfe Round 2:

"Yiyin, yiyin, para verdik!" Bir ileri evrede görürsünüz ki, bazı ebeveynler çocuklarına o muhteşem tembihlemeyi yapıyorlardır. Öyle bir tembih sonrasında, ufaklıklar bir tavuk misali doyduklarını bilmeden yerler. Sonuç: yan masanızda kusan çocuklar görebilirsiniz.

AÇIK Büfe Round 3:

Kahvaltı 7'de başlar, 9'da biter.

Hazır ol asker! Tatil dediğin sabah 6'da başlar zaten...

ÇOCUKLAR ve çok iyi yüzme bilmeyenler için yapılmış, havuzun sığ bölümüne ölümüne atlayıp yersiz su şakaları yapmak.

Sanırsınız havuza değil de analarının yaylı karyolalarına atlıyorlar.

KOSKOCA adamlar, küçücük havuzda 11-11, çift kale maç yaparlar.

Kafanıza çarpan topa mı sinirlenirsiniz, çocuklara alan kalmamasına mı, siz karar verin...

HAYATINIZDA hiç görmediğiniz alkol şişelerini görürsünüz.

Her şey dahili, aşırı tüketim olarak algılayan kültürümüz sebebiyle, adını bile duymadığınız bir rakı markasıyla tanışabilirsiniz mesela...

HAVUZUN hemen yanı başındaki duşta, abartılı şampuanlanan insanlar görürsünüz.

Sanırsınız adam her şey dahil otelde değil, kampingte kalıyor, odasında duş yok... Saç derilerini tırmıklaya tırmıklaya, duş alırlar.

HERKESİN kullandığı havuz restoran tuvaletinde, dünyanın en iğrenç manzaralarıyla karşılaşırsınız.

Mesela, tuvalet pis diye lavaboya kakasını yapan insanlarla (?) aynı yerde kalıyorsunuzdur.

SABAH-akşam oda temizliği ve temiz havlu isterler.

Evlerinde en fazla haftada 1 havlu yıkayan insanlar sabah akşam havlu ister, oda temizliği talep ederler. Çalışanların canı yok ne de olsa...

OTEL başında yapılan animasyonlarda "Yapabilir miyim" sorusunu kendine sormadan gönüllü olan insanlarla çevrilisinizdir.

- Ben, ben, ben!

- Siz bıyıklı beyefendi, evet evet göbekli olan... Siz buyrun!

ASLINDA çocuğu bırakıp 1-2 saat kafa dinlemek için olan mini club'a asla güvenemeyen annelerle doludur.

Bir süre sonra mini club mother club'a döner ve kavgalar başlar...

OTELDEN çıkış yaparken neredeyse mobilyaları bile götürüyormuşçasına dolu valizler görürsünüz.

Otel odasındaki yatağın altında bulunan halıyı keserek çalan insanlar olduğunu biliyor muydunuz?



