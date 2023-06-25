Zengin ve fakir

Öncelikle efenim bu bir mizah yazısıdır, kimse üstüne alınmasın. Lakin ben latife edyorum. Zat-ı alinizden bazıları ters köşe yapıp sen fakirlerle dalga mı geçiyorsunuz diye feryat figan asfaltta dümdüz koşuyorlar. Be kardeşim bir köşe yazıp da köşeyi dönemeyenlerdenim.

Yani öyle sandığınızdan sanmadığınız ölçüde fukara cemiyetinden sayılırım. O yüzden dalga denizde olsun biz eğlencesine bakalım.

Yine de sürç-ü lisan ettiysem de affola. O zaman başlayalım.

'Fakir sabahın köründe kalkar, zengin güne erken başlar.' Evet, ben bir fakirim...

Fakirler su içer, zenginler sıvı tüketir.

Fakirler memlekete gider, zenginler seyahate.

Fakirler iş bulur, zenginler iş teklifi alır.

Fakirin eşyası yoksa gariban, zenginin eşyası yoksa minimalist olur.

Fakirler oynar, zenginler müziğin ritmine kapılır.

Fakirler Korona olur, zenginler Covid 19.

Zenginin çocuğu hiperaktiftir, fakirinki kuduruk.

Fakir sabahın köründe kalkar, zengin güne erken başlar...

Fakirler lokantaya gider, zenginler restorana.

Fakirler ölür, zenginler hayata veda eder.

Fakirler ameliyat olur, zenginler operasyon geçirirler.

Fakirler çekişmeli boşanır, zenginler anlaşmalı

Fakirler yıkanır, zenginler duş alır.

Fakirinki ırsi olur, zengininki genetik.

Fakirler hamama gider, zenginler spaya.

Fakirler salçalı makarna yer, zenginler penne arabiata.

Fakirler eti terbiye eder, zenginler marine.

Fakirler mangal yapar, zenginler barbekü partisi.

Fakire dava açılır, zenginin hakkında iddianame düzenlenir.

Fakirler basur olur, zenginler hemoroid.



BUNU BİLİYOR MUYDUN?

Uvula'nın yani küçük dilin amacı hakkında farklı teoriler var, ancak çoğu bilim insanı konuşmada bize yardımcı olduğu konusunda hemfikir.

Küçük dil çok hızlı bir şekilde büyük miktarlarda tükürük üretebilir ve bu özellikle Fransızca, Almanca, İbranice ve Farsça konuşanlar için telaffuzu kolaylaştırıyor.



TESPİTLİ YORUM

@benyazarken Bu babaların sabaha karşı yola çıkma fantazisi nedir abi şafak operasyonu gibi uyandırıp HADİ TATİLE dedi



Gülü Yorum

Kırk yılın başı cebime 200 TL girdi. Ulan sabah yemekhanede yediklerimi ödemek için uzattım. 'Bozuk yok bizden olsun' dedi.

Otobüse bindim.

'Bozduramam bu seferlik böyle olsun' dedi.

Kantine gittim bir şeyler içtim bozmadı. 'O da bizden olsun' dedi. Kırtasiyeye gittim. 'Bozuk yoksa sıkintı yok' dedi. 200 liram var ama gelen giden bana fakir muamelesi yapıyor.