Kahreden Pazar temizliği

TÜM hafta yorulup tükenmişsindir. Pazar günü için tek hayalin yataktan çıkmadan tembellik yapmaktır.

"ÖĞLENE kadar uyurum ve güne nefis bir kahvaltıyla başlarım" diye düşünürsün.

ÜST üste birkaç bölüm dizi izleyip kahve içecek, evin tadını çıkaracaksındır.

TABİİ bunlar senin planladığın kısımlar. Hesaba katmadığın bir kişi daha var: annen.

ANNENİN senin pazar günün için farklı planları vardır. Bu planları sabah 8'de çalışan elektrik süpürgesi sesiyle acı bir şekilde fark edersin.

BİR tanecik annen, temizlik yapmak için senin evde olduğun, tatilde olduğun gün olan Pazar'ı seçmiştir.

O SÜPÜRGE sesi beynine işkence aleti gibi işler. Hayatımın bir kıymeti yok diye düşünürsün yatakta. Acı ve hüzünle tavanı izlersin.

ANNEN bu kadarla yetinmeyecektir tabii. O süpürge sonunda senin odana girer. Artık uyanıp bu acıyı kabullenmek dışında çaren kalmamıştır.

O SÜPÜRGEYİ kapatıp bir saat daha uyumana izin vermesi için her şeyi yapmaya hazırsındır ama annenin yine farklı planları vardır. Sana çarşafları değiştirtmek, toz aldırmak, bunlardan sadece birkaçıdır.

UYANIP hızlıca kahvaltı yaptıktan sonra kaderine razı olur ve birikmiş dizilerini izleyemeyeceğini, kahveni alıp yatakta keyif yapamayacağını anlarsın.

TOZ alırken gözün bezlere takılır. Bir bakarsın en sevdiğin tişörtlerinden birisi bezlerin arasında.

Annen her zamanki gibi kendi beğenisine göre en çirkin, eskimiş tişörtü alıp toz bezi yapmış.

"EYYYY anne daha ne kadar yıpratabilirsin, daha ne kadar mahvedebilirsin beni bugün" diye isyan edersin ama boşunadır.

"ORAYI yeni sildim basma, koltukların örtüsünü şimdi geçirdim oturma, halıları makineyle yıkadım sakın basma!" Ee napayım anne uçayım mı ben?!

ELEKTRİK şalterini, su vanasını kapatıp, annemi kandırsam da bu temizlik sevdasından vazgeçse diye düşünürsün ama nafile.

Bilirsin ki evde bir damla su bile kalmasa, annen, temizlik yapmanın bir yolunu mutlaka bulacaktır.

KADERDEN kaçılmaz.

O temizlik her pazar günü yapılacak!



BUNU BİLİYOR MUYDUN?

BİR beşlik çakmak, aslında Afro-Amerikan kültüründe vücut dili olarak daha aşağıda ellerin birbirine vurulduğu bir hareketti.

Michigan State'te oynadığı sırada bu hareketi keşfettiğini iddia eden kişi ise Magic Johnson.

Öte yandan 'çak bir beşlik' hareketi, muhtemelen Los Angeles Dodgers beyzbol takımında Dusty Baker ve Glenn Burke, selamlaşacakken Dusty'nin elini kaldıran Burke'ün eline vurması ile popüler hale gelmiştir.



TESPİTLİ YORUM

@acerseverr STAJYERİN işi, getir götür yapıp çay kahve tazelemektir.

Çocuğun teki iş öğrenmeye çalışıp duruyor, dayağı yiyecek en sonunda benden.



GÜLÜ YORUM

@senddudesksjdks OTOBÜSTE bir kadının çantasının sapı koltuğa sıkıştı, inecek inemiyor, herkes yardıma koştu, çareler çaresiz.

Bir adam "Açılın ben çantacıyım" diye koşup kurtardı kadını. Bir insan ömründe bunu kaç kere söyleme fırsatı bulabilir ki?