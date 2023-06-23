Kız isteme merasimi

BU işin en önemli kısmı çiçektir. Siz bilmiyorsanız bile çiçekçiler "Kız isteme çiçeği" denilince olayı ne kadar abartacağını anlar. Sağlam bir kız isteme çiçeği yaklaşık olarak 1.5, 2 kg çeker.

ÇİÇEĞİN içinde ne kadar çok gül varsa, erkek tarafının şansı o kadar yüksek sayılır.

Çiçeği şöyle çene hizanıza getirdiğiniz vakit, kafanızın iki katı kadar varsa tamamdır!

İSTEME çikolatası bir varlık göstergesidir diyebiliriz.

Bu yüzden çikolatalar, gelenek icabı gümüş tepsinin içine konulur. Yani evlenecek çiftimiz sanki daha önce hiç bir tane hamburgeri ortak ödememiş gibi, damadın ailesinin zenginliği vurgulanmak istenmektedir.

'OĞLUMUZ, kızınızın elini sıcak sudan soğuk suya sokmayacak. Gördüğünüz gibi çikolatayı bile gümüş tepside yiyoruz biz' alt metinli ve şam fıstıklı bir tepsiden bahsediyoruz burada.

İÇERİDE sohbet dönerken müstakbel gelin, elleri titreye titreye kahve yapmaya çalışır.

Bir yandan kahvenin köpürmesi için dualar eder, diğer yandan titrek ellerine bakarak, "Ben salona nasıl gidicem?" diye düşünür.

KEŞKE kahve köpüğü diye ayrı bir ürün satılsa da genç kızların bu çilesi son bulsa be kardeşim!

KIZ istemeye gelen erkek tarafında mutlaka çok konuşan bir hala ya da teyze bulunur.

Bu kişi genellikle ortamdaki gerginliği dengeler. Kah şakalı komikli espriler yapar, kah çok profesyonelce laf sokar; kimse ne olduğunu anlamaz!

EN gerekli sorular da yine bu kişiden çıkar. Babanın ağırlığı ile annenin tez canlılığı arasında bir yerdedir bu kişinin yapı taşları. En çok onu memnun etmek lazımdır!

DAMADIN içmek zorunda olduğu tuzlu kahve, bu bölümün en önemli sınavıdır. Yani damat Super Mario ise, hanım kız da şatodaki prensestir; tuzlu kahve içilirse prensese kavuşulur.

ESPRİSİ bol kahve fincanlarının çıkma sebebi de işte tam bu yüzden. Adeta ameliyat öncesi anestezi gibi. Müstakbel damadın o haldeki videosu çekilip sosyal medyada paylaşmalık!

EĞER kız ve erkek, ailelerine "Kesin bilgi, yayalım!" dedilerse zaten isteme esnasında söz kesileceği de bellidir.

Şekilli yüzük tepsisi, olimpiyat kupası gibi kucaklanacağı anı bekler kenarda.

BAKIN bu sıradan bir tepsi değil. Baya, birazdan sahneye çıkacakmış gibi görünen bir tepsi. İşin raconu böyle, yapacak bir şey yok!

SÖZ ya da nişan yüzüğünü mutlak suretle ailede saygı gören, geldiği zaman en güzel koltuk verilen aile büyüğü takar.

Ekseriyetle bu kişiler, babaların çekineceği kadar hürmetli olan kişilerdir.

BİR DE konuşma yapar tam o sırada. Kimse çıt çıkaramaz, Ulusa Sesleniş dinler gibi dinler herkes.

YÜZÜKLERİ takan çiftlerin hemen yapması gereken iki tane görevi vardır: 1- Aile büyüklerinin elini öpmek 2- Instagram'a fotoğraf koymak. Bundan kimse kaçamaz!

KIZLAR, hayatlarının en gergin oynamasını gerçekleştirirler o an. Müstakbel kaynananın karşısında oynamak o kadar da rahat olmaz.

BÜTÜN bu merasim detaylarıyla uğraşmak istemeyen farklı yollar deneyebilir tabii; denemesi bedava.

HANGİ konumda olursanız olun, kültür seviyeniz ne olursa olsun mutlaka bu gelenek yaşanıyor.

'Daha farklı şeyler arıyorum' diyen Vecihi tekniğini kullanabilir ama sonuç garanti değil...



BUNU BİLİYOR MUYDUN?

ARJANTİN'DE bir dönem bekar erkeklerden 'bekarlık' vergisi alınıyordu. Bu vergiden muaf tutulan bekarlar ise evlenme teklifi reddedilen erkekler olabiliyordu.

İşte bu yüzden Arjantinli kadınlar evlilik teklifi alma ve reddetme üzerine bir iş kurdular. Para karşılığında, hakimin karşısına geçip 'erkeğin evlenme teklifini reddettiğini' söylüyorlardı.



TESPİTLİ YORUM

@fulyemik VEFATINDAN beri annemi rüyamda sadece 1 defa gördüm, o da uzaktan.

2 gün önce koluma annemin ses frekansının dövmesini yaptırdım ve annem dün gece rüyama gelip 'FULYA BUNA NE GEREK VARDI ŞİMDİ

KIZIM!' diye beni azarladı, ahgshaabhs melek de olsa anne annedir.