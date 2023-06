Ünlülerin gerçek ismi

ZARA-Neşe Ulus

DANLA BİLİC-Neslihan Damla Akdemir

OKAN BAYÜLGEN-Kaan Okan Görgün

BURCU ESMERSOY-Kamile Burcu Esmersoy

TEOMAN-Fazlı Teoman Yakupoğlu

SEZEN AKSU-Fatma Sezen Yıldırım

ŞENER ŞEN-Ali Haydar Şen

CÜNEYT ARKIN-Fahrettin Cüreklibatur

ADİLE NAŞİT-Adela Özcan

ORHAN GENCEBAY-Orhan Kencebay

ASENA-Onur Çakmak

SEDA SAYAN-Aysel Gülaçar

BANU ALKAN-Liz Remka Rebronja

BÜLENT ERSOY-Bülent Erkoç

DOĞUŞ-Orhan Baltacı

FERDİ TAYFUR-Turhan Bayburt

KİBARİYE-Bahriye Tokmak

İBRAHİM TATLISES-İbrahim Tatlı

HARİKA AVCI-Nermin Ocak

MAHSUN KIRMIZIGÜL-Abdullah Bazencir

MUAZZEZ ERSOY-Hatice Yıldız Levent

MÜSLÜM GÜRSES-Müslüm Akbaş

NİHAT DOĞAN-Rıza Doğan

NİRAN ÜNSAL-Fatma Uludan Canevi

NURİ ALÇO-Nureddin İbrahimov

PETEK DİNÇÖZ-Diğdem Ezgü

YILMAZ GÜNEY-Yılmaz Pütün

ALİŞAN-Serkan Burak Tektaş

RAFET EL ROMAN-Rafet Yaşdut

MİRKELAM-Fergan Mirkelam



BUNU BİLİYOR MUYDUN?

AMERİKA'DA her yıl kendine özel günü kutlanan kunduz Punxsutawney Phil hakkında 3 ayrı eyalette tutuklama kararı bulunmaktadır.

Groundhog Day yani Kunduz Günü, her yıl 2 Şubat'ta kutlanır.

İnanışa göre bu festivalde kunduz yuvasından çıktığında kendi gölgesini görürse kış 6 hafta daha uzar, görmezse de bahar müjdelenmiş olur.

Hakkında birçok rivayet bulunan kunduz için New York, Massachusetts ve Ohio eyaletleri mizah amaçlı bu tutuklama kararlarını çıkarmıştır.



TESPİTLİ YORUM

ERKEK adam aylar sonra arabasını yıkatınca hoşuna gider.

'Bundan sonra her hafta arabayı yıkatıcam' der, aylarca arabayı yine yıkatmaz, leş gibi kullanır.



ALKIŞLI YORUM

EDEBİYAT öğretmeni arkadaşım çocuklara kelime vermiş, "Cümle içinde kullanın" demiş.

Kelime "Yadsınamaz".

Öğrencinin bir tanesi müthiş cümleyi yazmış.

Hava soğuk olduğunda dedem yadsınamazını evde kılıyor.