ZARA-Neşe Ulus
DANLA BİLİC-Neslihan Damla Akdemir
OKAN BAYÜLGEN-Kaan Okan Görgün
BURCU ESMERSOY-Kamile Burcu Esmersoy
TEOMAN-Fazlı Teoman Yakupoğlu
SEZEN AKSU-Fatma Sezen Yıldırım
ŞENER ŞEN-Ali Haydar Şen
CÜNEYT ARKIN-Fahrettin Cüreklibatur
ADİLE NAŞİT-Adela Özcan
ORHAN GENCEBAY-Orhan Kencebay
ASENA-Onur Çakmak
SEDA SAYAN-Aysel Gülaçar
BANU ALKAN-Liz Remka Rebronja
BÜLENT ERSOY-Bülent Erkoç
DOĞUŞ-Orhan Baltacı
FERDİ TAYFUR-Turhan Bayburt
KİBARİYE-Bahriye Tokmak
İBRAHİM TATLISES-İbrahim Tatlı
HARİKA AVCI-Nermin Ocak
MAHSUN KIRMIZIGÜL-Abdullah Bazencir
MUAZZEZ ERSOY-Hatice Yıldız Levent
MÜSLÜM GÜRSES-Müslüm Akbaş
NİHAT DOĞAN-Rıza Doğan
NİRAN ÜNSAL-Fatma Uludan Canevi
NURİ ALÇO-Nureddin İbrahimov
PETEK DİNÇÖZ-Diğdem Ezgü
YILMAZ GÜNEY-Yılmaz Pütün
ALİŞAN-Serkan Burak Tektaş
RAFET EL ROMAN-Rafet Yaşdut
MİRKELAM-Fergan Mirkelam
BUNU BİLİYOR MUYDUN?
AMERİKA'DA her yıl kendine özel günü kutlanan kunduz Punxsutawney Phil hakkında 3 ayrı eyalette tutuklama kararı bulunmaktadır.
Groundhog Day yani Kunduz Günü, her yıl 2 Şubat'ta kutlanır.
İnanışa göre bu festivalde kunduz yuvasından çıktığında kendi gölgesini görürse kış 6 hafta daha uzar, görmezse de bahar müjdelenmiş olur.
Hakkında birçok rivayet bulunan kunduz için New York, Massachusetts ve Ohio eyaletleri mizah amaçlı bu tutuklama kararlarını çıkarmıştır.
TESPİTLİ YORUM
ERKEK adam aylar sonra arabasını yıkatınca hoşuna gider.
'Bundan sonra her hafta arabayı yıkatıcam' der, aylarca arabayı yine yıkatmaz, leş gibi kullanır.
ALKIŞLI YORUM
EDEBİYAT öğretmeni arkadaşım çocuklara kelime vermiş, "Cümle içinde kullanın" demiş.
Kelime "Yadsınamaz".
Öğrencinin bir tanesi müthiş cümleyi yazmış.
Hava soğuk olduğunda dedem yadsınamazını evde kılıyor.