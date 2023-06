Erkeklerin alışverişi çok büyütmelerinin nedenleri

ERKEKLER de alışveriş yapar, hem de nasıl yapar!

GEÇ saatlere kadar çalışıp, alışverişe ayıracak vakit bulamamaları, - Cüneyt Bey, bugün erken çıkabilir miyim acaba, yüzde 50 indirim varmış da?

- ???

EŞLERİNİN "alışveriş" dedikleri anda onlardan önce kapıda hazır bekleyeceğini çok iyi bilmeleri, Kendinize yeni bir kazak alacağınız için bu kadar sevinmediğini hepimiz biliyoruz!

VE kadınların aksine, mağazaları saatlerce gezip elleri boş dönmeyi vakit kaybı olarak görmeleri, Hobi olarak mağaza gezen erkek = YOK

YENİ kıyafetler denerken birazcık kilo aldıkları gerçeğiyle yüzleşmekten korkmaları,

KÜÇÜCÜK soyunma kabinine hapsolup onlarca kıyafeti giyip çıkarmaktan sıkılmaları, 'Bana bir klostrofobi geldi Ayşe!'

TARZLARINI tam anlamıyla yansıtan şıklıkta kıyafetleri nerede bulacaklarını şaşırmaları, Belki de alışveriş sevmeyen erkek yoktur, doğru mağazayı bulamamış erkek vardır.

ALIŞVERİŞE çıkmanın arkadaş gruplarında birbirlerine iltifatlar yağdırdıkları bir sosyal aktivite olmaması, Erkekler beraber alışverişe çıkıp, her kabinden çıkanı 'AYYY ÇOK YAKIŞIKLI OLDUNNN' diye gazlasalar durum belki farklı olurdu, ama hayır.

HAYATA karşı genel duruşlarının "az olsun öz olsun" şeklinde olması, Bir oda dolusu ayakkabısı olan kaç erkek tanıyorsunuz?

KALİTEDEN asla ödün vermek istememeleri ve beklentilerini karşılayacak kaliteyi her yerde bulamamaları, Dünya üstüme gelse kaliteden vazgeçmem!

SÜSLÜ püslü kıyafetleri değil, klasik şıklığı tercih etmeleri, Yalvarırım bana bunlarla gelmeyin!

GENEL geçer moda akımlarına değil, zamansız şıklığa inanmaları...

Her dönemin modasının peşinde olmaları!



BUNU BİLİYOR MUYDUN?

ORTALAMA bir erkek, ortalama 26 dakika sonra alışveriş yapmaktan sıkılır.

Öte yandan, kadınlar 2 saati aşana kadar alışverişten yapmaktan sıkılmazlar!

Dahası, 10 erkekten 8'inin partnerleriyle alışveriş yapmaktan nefret ettiği tespit edilmiştir.



TESPİTLİ YORUM

@sinansummer ERKEK adam berberini değiştirdiğinde tüm hayatı boyunca eski berberinden saklanarak yaşar. Hiçbir zaman yüzleşemez.



ALKIŞLI YORUM

@icmimarovic ANNEM üniversite anılarını anlatıyor, son sınıfta bir hanım arkadaşları evliymiş ve hamile kalmış.

Devamsızlıktan kalmasın diye bebeğe de bakacak kimse olmadığı için sınıftaki hanımlar sırayla devamsızlık haklarını bebeğe bakmak için kullanmışlar.

Yüzde tebessüm oluşturan bir anı...