Televizyonda olan unutulmaz olaylara ne kadar hakimsin?

TÜRK televizyon tarihine damga vuran olaylardan derlediğimiz bu 8 soruluk testte bakalım sen kaç soruya doğru cevap verebileceksin?

Hazırsan test başlasın!

Magazincilerden kaçmak isterken tuvalet penceresine sıkışan ünlü kimdir?

a) Yıldız Tilbe

b) Demet Akalın

c) Hande Ataizi

d) Hande Yener



Yurt dışında bir mekanda "Sakın maganda olayı sadece ülkemizde var zannetmeyin" diyerek gösterdiği adam Türk çıkan ünlü sunucu kimdir?

a) Mehmet Ali Erbil

b) Acun Ilıcalı

c) Asuman Krause

d) Öykü Serter



"Ne dedin sen?" tokadıyla akıllara kazınan isim kimdir?

a) Ajdar

b) Ebru Şallı

c) Sevda Demirel

d) Banu Alkan



Katamandu'da Buda sanılarak dizlerine kapanılan ünlü kimdir?

a) Banu Alkan

b) Nur Yerlitaş

c) Bülent Ersoy

d) Safiye Soyman



Ödül aldıktan sonra "Bunu tutuyorum çünkü elimde şu an" sözleriyle geceye damga vuran ünlü kimdir?

a) Aybüke Pusat

b) Serenay Sarıkaya

c) Melis Sezen

d) Şeyma Subaşı



Canlı yayında stüdyoda motor sürerken kaza yapan ünlü isim kimdir?

a) Mahmut Tuncer

b) İbrahim Tatlıses

c) Burak Kut

d) Bülent Serttaş

"Saksı değilim ben" tepkisiyle dikkat çeken ünlü kimdir?

a) Erol Büyükburç

b) Şafak Sezer

c) Ali Taran

d) Armağan Çağlayan

"Allah bir ben tekim" sözüyle ünlü isim kimdir?

a) Aylin Coşkun

b) Demet Şener

c) Melek Yargıcı

d) Özlem Kaymaz

Cevaplar: 1(d)-2(c)- 3(c)-4(c)-5(d)-6(a)-7(c) onedio.com



BUNU BİLİYOR MUYDUN?

ORTALAMA bir kişi her saatte 30 mililitre tükürük üretir.

Bu günde 720 mililitre, yani yılda 263 litre eder.

Dünya çapında ortalama yaşam ömrü yaklaşık 72 yıldır. Bu da hayatınız boyunca 18 bin 936 litre tükürük ürettiğiniz anlamına gelir ki bu da 50 küvete eşittir!



TESPİTLİ YORUM

@antikgergedan SÜREKLİ gençliğinizin kıymetini bilin diyenlere de gıcık oluyorum.

Napalım zamanı mı durduralım, yaşıyoz işte.

Niye strese sokuyorsun insanı.



ALKIŞLI YORUM

@beyzacelk58 YOK kadın çok severse gerçek aşk olurmuş, erkek çok severse o ilişki evliliğe gidermiş. Hepsi hikaye. Karşılıklı sevgi ve saygı olmadıktan sonra her şey boş.



GÜLÜ YORUM

@VeCanlar BUGÜN derste bir öğrenci Sait Faik'in "Son Kuşlar" öyküsünde geçen "lime lime" ikilemesini "laym laym" diye okudu ve kendinden çok emindi.