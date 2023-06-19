Migrendaşlar burada mı?

ALIŞKIN olmadığımız herhangi bir yiyecek yersek migrenimiz tetiklenebilir ama bunu genellikle dış dünyaya anlatmakta zorlanırız.

HEPİMİZ birer amatör hava durumu uzmanıyız çünkü hava basıncındaki değişiklikler, rüzgar ya da aşırı sıcak migren tetikleyicidir.

BAZI zamanlar migrenimiz tutmuştur ama arkadaşlar bir yere davet ederse başka bir mazeret uydururuz.

Çünkü şu diyalog artık bıktırdı.

'Ben gelemiyorum.' 'Neden?' 'Migrenim tuttu.' 'Yine mi?'

MİGREN ağrılarını anlatmak için kendimize has tabirlerimiz vardır ama bir noktada buluşuruz: "İnsan gerçekten ölecekmiş gibi oluyor."

ÇOĞU zaman ağrı, kusma, kör olma korkusuyla ve bitkinlikle ağlarız.

ARAMIZDA ortak bir görüş vardır, migreni olmayan hiç kimse bu ağrının yakınından bile geçmediniz. Anlayamazsınız.

BİR başka migren hastası bulduk mu dayanamayız, saatlerce migren konuşuruz. Bu, kedi köpek ya da çocuk sahibi olmak gibi bir şeydir.

ÖZEL bir davet, düğün dernek veya organizasyon varsa o gün migrenim tutarsa ne yaparım diye tribe gireriz.

"ISSIZ bir adaya düşseniz yanınıza ne alırdınız?" sorusunda, aklımıza önce migren ilacıyla kafamızı bağlamak için tülbent gelir.

İŞ görüşmesinde ya da üniversiteye kayıt yaptırırken, "Ben bu yıl en az 3 gün iptal olurum" demek gelir içimizden.

BİZE en iyi gelen şeylerden biri de migreni olmayan birinin sessizce destek olmaya çabalamasıdır.

SIK migren yaşayanlarımız günlük tutup, tetiklerini tespit etmeye çalışır.

HER ne kadar tüm bunları okuyunca yanımızda olmak zor gibi görünse de aslında kolay mutlu oluruz.

MİGREN krizi sırasındaysak bize karanlık bir ortam yaratabilirsiniz. Eğer migrenimiz yaklaşır gibiyse daha sakin, sessiz ve karanlık bir yere gitmemize yardımcı olmanız çok hoşumuza gider. Kimimize masaj çok iyi gelir, kimimiz de öylece uzanmayı severiz.

ŞİMDİDEN geçmiş olsun migrendaşlar!



BUNU BİLİYOR MUYDUN?

PROF.

Küçükusta'dan gaz çıkarma açıklaması:

Bağırsak gazı koklamak faydalı, kadınların çıkardığı gazı koklamak daha da faydalı…



TESPİTLİ YORUM

@mustafaarslan_7 İLKOKULDAN liseye geçiyoruz "Lise çok farklı" diyorlar; üniversiteye geçiyoruz, "Lisede öğrendiklerinizi unutun" diyorlar.

İş hayatına geçiyoruz, "Üniversitede kitapta yazdığı gibi değil, sahada hayat çok farklıdır" diyorlar, "Ee biz niye okuyoz ki, koyun sahaya baka baka öğrenek o zaman.



ALKIŞLI YORUM

@fatihbztp OKULDA bir arkadaşın arabası yoktu.

Ne zaman yürüdüğünü görsem bindirir evine bırakırdım. Ben arabamı sattım o aldı. İki defa yanımdan geçti görmezden geldi. Bugün şartlar tekrar değişse yine evine bırakırım.

Bizim bunlara öğreteceğimiz çok şey var.



GÜLÜ YORUM

@aferensis İŞYERİNDE arkadaş sigarayı bıraktı, benimkini birlikte içiyoruz.

İnşallah yakında benim sigarayı da bırakır...