Babalarımız canlarımız ciğerimiz. Ancak, bazı huyları tuhafımıza gidebiliyor. Anlam veremiyoruz. Aslında üzerinde çok da düşünmüyoruz.
Çünkü, gayet basit ayrıntılar.
Bazıları insanı duygulandırıyor bazılarıysa gülümsetiyor.
İşte babaların garip huyları.
Pazar sabahları TRT1'de kovboy filmleri izlemeleri
Elektrik faturasının kabarık gelmesinin sebebini o an bilgisayar başındaki evladına bağlamaları
Evde hangi eşya bozulursa bozulsun tamir edebileceklerine inanmaları
Televizyonda Steven Seagal'i gördüklerinde bin kere yayınlanmış olsa da o filmi yine de izlemeleri
Televizyon kumandası üzerinde mutlak hakimiyet kurmak istemeleri
Bazen küfür olayını fazlasıyla abartmaları özellikle maçlarda
En ufak olaylarda dahi "Ben senin yaşındayken" olayına girip oradan hayat hikayelerine bağlamaları
Oğullarının odalarına genelde kapıyı çalmadan fuhuş baskını yapar gibi girmeleri
"Paran yoksa söyle evlat" deyip 10 lira çıkarıp vermeleri
Yaz akşamları mutlaka eve karpuzla gelmeleri
"Bir bakayım" deyip ellerine aldıkları elektronik aletleri bozarak geri vermeleri
Yanlış bildiklerini asla kabul etmemeleri her zaman haklı olmaları
Ne kadar haber bülteni ve haber kanalı varsa hepsini aynı anda izleyebilmeleri
Gecenin köründe don atlet uyanıp "Sen daha yatmadın mı?" diye sormaları
Telefonla konuşurken Pavorotti kesilmeleri
Televizyon karşısına oturunca isteklerinin bitmemesi bunları taksit taksit söylemeleri
Tüm çabalarının aile ve evlatları için olması
Evlatlarının gözlerinde hep çocuk olarak kalmaları, büyümemeleri
Yaşları ne olursa olsun çocukları gece uyuduktan sonra kalkıp üstlerini örtmeleri
BUNU BİLİYOR MUYDUN?
Romanya, Transilvanya'daki Bran Şatosu genellikle kurgusal karakter Kont Drakula ile ilişkilendirilir.
Bununla birlikte, yaygın inanışın aksine, Bram Stoker'ın Drakula'sına ilham veren gerçek hayattaki Kazıklı Voyvoda'nın orada yaşadığına dair hiçbir kanıt yoktur. Aslında kafa karışıklığı, 1980'lerde Romanya hükümetinin kaleyi ziyaretçileri çekmek için "Drakula'nın Şatosu" olarak tanımladığı bir turizm kampanyasından kaynaklandı.
İşin komik tarafı, bu bir pazarlama hilesi olsa da birçok turist kalenin Drakula ile doğrudan bir bağlantısı olduğuna inanıyor.
TESPİTLİ YORUM
@ErcanErcoyeni Nevresim takımını değiştirmek için gereken süre:
10 dakika Nevresim takımını değiştirmeye psikolojik olarak hazırlanmak için gereken süre:
4 gün
GÜLÜ YORUM
@avukatergunn Bu sene kurbanı hanımla beraber seçtik, 330 kilo gelir dedi 329 kilo geldi.
Hayvan seçmek benim işim diyo, bana mı laf soktu acaba…