Bizim babalarımız onlar

Babalarımız canlarımız ciğerimiz. Ancak, bazı huyları tuhafımıza gidebiliyor. Anlam veremiyoruz. Aslında üzerinde çok da düşünmüyoruz.

Çünkü, gayet basit ayrıntılar.

Bazıları insanı duygulandırıyor bazılarıysa gülümsetiyor.

İşte babaların garip huyları.

Pazar sabahları TRT1'de kovboy filmleri izlemeleri

Elektrik faturasının kabarık gelmesinin sebebini o an bilgisayar başındaki evladına bağlamaları

Evde hangi eşya bozulursa bozulsun tamir edebileceklerine inanmaları

Televizyonda Steven Seagal'i gördüklerinde bin kere yayınlanmış olsa da o filmi yine de izlemeleri

Televizyon kumandası üzerinde mutlak hakimiyet kurmak istemeleri

Bazen küfür olayını fazlasıyla abartmaları özellikle maçlarda

En ufak olaylarda dahi "Ben senin yaşındayken" olayına girip oradan hayat hikayelerine bağlamaları

Oğullarının odalarına genelde kapıyı çalmadan fuhuş baskını yapar gibi girmeleri

"Paran yoksa söyle evlat" deyip 10 lira çıkarıp vermeleri

Yaz akşamları mutlaka eve karpuzla gelmeleri

"Bir bakayım" deyip ellerine aldıkları elektronik aletleri bozarak geri vermeleri

Yanlış bildiklerini asla kabul etmemeleri her zaman haklı olmaları

Ne kadar haber bülteni ve haber kanalı varsa hepsini aynı anda izleyebilmeleri

Gecenin köründe don atlet uyanıp "Sen daha yatmadın mı?" diye sormaları

Telefonla konuşurken Pavorotti kesilmeleri

Televizyon karşısına oturunca isteklerinin bitmemesi bunları taksit taksit söylemeleri

Tüm çabalarının aile ve evlatları için olması

Evlatlarının gözlerinde hep çocuk olarak kalmaları, büyümemeleri

Yaşları ne olursa olsun çocukları gece uyuduktan sonra kalkıp üstlerini örtmeleri



BUNU BİLİYOR MUYDUN?

Romanya, Transilvanya'daki Bran Şatosu genellikle kurgusal karakter Kont Drakula ile ilişkilendirilir.

Bununla birlikte, yaygın inanışın aksine, Bram Stoker'ın Drakula'sına ilham veren gerçek hayattaki Kazıklı Voyvoda'nın orada yaşadığına dair hiçbir kanıt yoktur. Aslında kafa karışıklığı, 1980'lerde Romanya hükümetinin kaleyi ziyaretçileri çekmek için "Drakula'nın Şatosu" olarak tanımladığı bir turizm kampanyasından kaynaklandı.

İşin komik tarafı, bu bir pazarlama hilesi olsa da birçok turist kalenin Drakula ile doğrudan bir bağlantısı olduğuna inanıyor.



TESPİTLİ YORUM

@ErcanErcoyeni Nevresim takımını değiştirmek için gereken süre:

10 dakika Nevresim takımını değiştirmeye psikolojik olarak hazırlanmak için gereken süre:

4 gün



GÜLÜ YORUM

@avukatergunn Bu sene kurbanı hanımla beraber seçtik, 330 kilo gelir dedi 329 kilo geldi.

Hayvan seçmek benim işim diyo, bana mı laf soktu acaba…