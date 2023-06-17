X kuşağı-2

X Kuşağı restorana gitmeyi sevmiyor.

2019'DA yapılan bir anket, restorana gitmeyi tercih edenlerin sadece yüzde 23'ünün X Kuşağı üyesi olduğunu gösterdi. Zaten annelerimiz ne der 'Evde yemek var.'

Bütün teknolojilerin ilklerini X Kuşağı tecrübe etti.

İLK televizyon, internet, kişisel bilgisiyar... Liste saymakla bitmiyor. Günümüzde kullanılan neredeyse bütün teknolojik cihazları öncelikle X Kuşağı üyeleri test etti.

Elon Musk ve Jeff Bezos da X Kuşağı üyeleri.

X KUŞAĞI'NA dahil insanların lider olduklarını söylediğimizde abartmamıştık. Dünyanın en zengin insanlarından olan Musk ve Bezos da X Kuşağı'nın üyeleri.

Girişimcilerin yüzde 55'i X Kuşağı'na dahil.

BÜTÜN teknolojilerin başlangıcının olduğu bir dönemde yaşadıklarını düşünürsek bu oldukça normal. Günümüz girişimcilerinin en az yüzde 55'inin X Kuşağı üyelerinden oluştuğu tahmin ediliyor.

Anketler gösteriyor ki X Kuşağı en çok Apple'a güveniyor.

APPLE'IN hemen ardından Samsung, Adidas ve Coca Cola geliyor.

X Kuşağı'nın yüzde 35'i üniversite eğitimi görmüş.

BU, günümüz şartlarında büyük bir rakam gibi gözükmese de Y Kuşağı'nın sadece yüzde 19'unun üniversiteye gittiğini düşününce arada büyük bir fark var.

X Kuşağı, hazır yemek yemeyi seviyor.

MCDONALD'S ve Burger King gibi büyük hazır yemek zincirlerini, bu dönemde ilk kez açılmıştı. Etkileri bugün hala sürüyor olsa gerek ki, verilere göre X Kuşağı hazır yemek yemeyi oldukça seviyor.

En çok gezen kuşaklardan birisi X Kuşağı.

TÜRKİYE ekonomisinin altın çağlarında yaşayan X Kuşağı üyeleri gezmiş de gezmiş. Bugün çoğumuzun hayali olan Avrupa turları onlar için yıllık çıktıkları bir geziydi. Bize ise YouTube'dan izleme kaldı.

X Kuşağı'nın diğer bir ismi ise "Unutulmuş Nesil." BUNUN nedeni, Baby Boomers, Y kuşağı ve Z Kuşağı'nın tüm dikkatleri çekmesi ve X Kuşağı'nın onlara kıyasla yeteri kadar ilgi toplayamaması.

Sonuçta altın dönemi yaşadılar ve hayatları diğer kuşaklara kıyasla oldukça sorunsuz geçmişti.

X Kuşağı'nın en sevdiği aktivitelerden ilki okumak.

ANKETLERE göre X Kuşağı'nın sevdiği aktiviteler;

Okumak (yüzde 35), bilgisayar ve internet (yüzde 19), aile ve arkadaşlarla vakit geçirmek (yüzde 19), film izlemek (yüzde 13), egzersiz yapmak (yüzde 12), video oyunları oynamak (yüzde 10), müzik (yüzde 9) ve alışveriş yapmak (yüzde 7) şeklinde.

X Kuşağı, politika konuşmayı seviyor.

X KUŞAĞI'NIN politika konuşmayı ne kadar sevdiğini hepimiz biliyoruz. Bazenleri biraz sussalar da olur sanki. onedio.com



BUNU BİLİYOR MUYDUN?

1788'DE Avusturya- Türk Savaşı sırasında, Karánsebes Muharebesi sırasında alışılmadık bir olay meydana geldi.

Hem düzenli birliklerden hem de yardımcı birimlerden oluşan Avusturya ordusu, schnapps satan bir grup Roman (çingene) tüccarıyla karşılaştı.

Bazı askerler çok içmeye başladı ve tartışma çıktı.

Ateş edildiğinde durum tırmandı ve kaos çıktı.

Askerler şaşkınlık içinde silahlarını birbirlerine çevirerek önemli kayıplar verdiler.

Ancak, karşıt Osmanlı Ordusu henüz gelmemişti, bu nedenle savaş, Avusturyalılar için kendi kendine bir yenilgiyle sonuçlandı.



TESPİTLİ YORUM

@salcaderlerbana ERKEK adam transfer döneminde ortaya atılan bir futbolcu için uzun analiz kasmaz, youtube'ye girer, iki dakikalık skills videosunu izler notunu verir.



GÜLÜ YORUM

@Psikolokoji KARDEŞIMLE kavga ettik. O sırada tv'de kadının birisi 'Bir kedi annesiyim' dedi.

Annem de diyor ki 'Ben de 2 köpek annesiyim.'