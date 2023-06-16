X kuşağı-1

1960'LARIN ortası ile 1980'lerin başı arasında doğan X Kuşağı'nın bir diğer ismi 'İlklerin Kuşağı' ve 'Unutulmuş Nesil'. Onlar modern dünyanın ilk çocukları. Bugün, X Kuşağı'nı tanımlayan 21 ilginç ama gerçek bilgiyi sizin için topladık.

X Kuşağı, ismini bir kitaptan aldı.

Yazar Douglas Coupland'ın 1991 tarihli, X Kuşağı:

Hızlandırılmış Bir Kültür için Masallar kitabı, ismin ilk kez kullanıldığı eserdi. Akılda kalıcı olan isim bütün bir kuşağın adı olmuş oldu.

X Kuşağı'nın üyelerinin yaşı yaklaşık 40 ila 60 arasında değişmektedir.

X Kuşağı'na dahil insanlar 1960'ların ortası ile 1980'lerin başı arasında doğan insanlardır.

Yani babanız bir X Kuşağı üyesi olabilir!

X Kuşağı'na dahil insanlar oldukça nadirdir.

75 milyon kişinin dahil olduğu Baby Boomers ve 83 milyonluk Y Kuşağı ile karşılaştırıldığında, X Kuşağı üyeleri sayıca azdır. X Kuşağı'nın yaklaşık 65 milyon kişiden oluştuğu düşünülüyor!

En iyi diziler ve filmler X Kuşağı'nın dönemindeydi.

70'lerin ve 80'lerin efsanevi şovlarını kim unutabilir ki?

Magnum, P.I., Altın Kızlar, Dallas, Mavi Ay gibi birçok efsane dizi ile bizleri ekrana kitlemişti. Müziklerden bahsetmeyeceğim bile.

Normal olarak X Kuşağı oldukça nostaljik.

80'lerin mükemmel televizyon serilerinden sonra onları suçlayabilir misiniz? Eğer X Kuşağı'na dahil birisine hediye almayı düşünüyorsanız nostaljik bir hediye en iyisi olacaktır.

X Kuşağı, düzenli ve istikrarlı bir hayatı seviyor.

Araştırmalara göre X Kuşağı istikrarlı bir hayat biçimini tercih ediyor. Çoğu X Kuşağı üyesi bu seçimleri sayesinde COVID- 19 döneminde büyük zorluklar çekmemişti.

X Kuşağı'nın üyeleri mobil oyunlar oynamayı seviyor.

Bu oyunlar yeni jenerasyonların oynadıklarından biraz farklı olsa da X Kuşağı'nın üyeleri de mobil oyunlar oynamayı seviyor. Örneğin Candy Crush ve Angry Birds bunun en büyük örnekleri.

Konu pazarlık olunca X Kuşağı oldukça ısrarlı.

X Kuşağı'nın üyeleri pazarlık yapmayı da iyi biliyor. Bunun en büyük örneği her kurban pazarlık yapan babanız ya da pazara gidince en uygun meyveyi bulup öyle alan annelerimiz.

X Kuşağı, sosyal medyada oldukça aktif.

Sonuçta X Kuşağı, Facebook'un yükselişini görmüş ve içerisinde yaşamıştı. Çoğu zamanını Facebook'ta geçiriyor ve eski arkadaşları ile bağlantılar kuruyor.

X Kuşağı liderlik konusunda da oldukça yetenekli.

Teknoloji ve eski dönemlerin sosyal yetenekleri ile donanmış X Kuşağı üyeleri, liderlik konusunda da oldukça yetenekli. Dünya'daki liderlik rollerinin yüzde 50'si X Kuşağı üyeleri tarafından yapılmakta. onedio.com YARIN DEVAMI



BUNU BİLİYOR MUYDUN?

YOUTUBE, Sevgililer Günü'nde kuruldu, hatta ilk başta flört etme uygulamasıydı.

Milyonların her gün saatlerini geçirdiği bir platform olan YouTube, aslında çok farklı bir amaç için tasarlanmış!

Kurucusu Steve Chen, YouTube'un 2005'te Sevgililer Günü'nde başlatıldığını ve kuruluş amacının insanların videolarını paylaşarak aradıkları özelliklerde bir eş bulup birbirleriyle flört etmeleri olduğunu söyledi.



TESPİTLİ YORUM

@ddmatmc MİLLET en boş anılarını bile ne güzel anlatıyor.

Ben dünyayı turlasam "bi dolanıp geldik öyle" diye anlatıp bakkala gitmiş izlenimi veririm...



GÜLÜ YORUM

@ruqing STARBUCKS'TA adam 'mango passion fruit' önerdi, ben tereddüt edince dedi ki "meybuz gibi aynı.." Köylü olduğumu nasıl anladı acaba, daha adımın Rukiye olduğunu bile söylememiştim...