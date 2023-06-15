Erkekler hakkında acımasız gerçekler

ERKEKLERİN basit gereksinimleri vardır.

Bütün bir hafta sonu üç şeyle yaşayabilirler: Pijama, içecek ve uzaktan kumanda aleti için pil!

ERKEKLER, kirli çamaşır sepetini pusulasız bulamazlar.

BİR erkek, kadının ağlamasından nefret eder çünkü kendisinin neden olmuş olabileceğinden korkar. Ne var ki çoğu zaman yanılmaz, kadını ağlatan odur.

ERKEKLER yeniden eğitilemez. Deneyebilirsiniz ama bir beyni jölelemek gibidir; bir süre istediğiniz biçimde durur sonra eski haline döner.

BİR erkeği değiştiremezsiniz.

Değiştirebilseniz bile bunu ancak bir sonraki sevgilisi ya da karısı takdir eder. Bu yüzden kendinizi yormayın.

BİR ilişkide bazı şeyler değişir. Ne yazık ki bunlardan biri kesinlikle erkek değildir.

DEĞİŞTİREBİLECEĞİNİZİ düşünerek bir erkeğin potansiyeline aşık olma hatasına düşmeyin.

BİR erkek yön sormaz çünkü yanıldığını öğrenebilir. O zaman da kendini öldürmesi gerekir.

ERKEKLER giysi alırken gözlerine görünen ilk hoş şeyi alırlar. Kadın seçerken yaptıkları gibidir yani.

ERKEKLERİN alışverişten hoşlanmaları için tek yol, kadınların giyinme odalarına cam kapı koymaktır.

YATAK odaları mutfak aletlerine benzetilseydi; erkekler hızlı mikrodalga fırın, kadınlar ise ağır ateşli ızgara olurlardı.

ERKEKLERİN duygularını açığa vurmalarının tek nedeni kadınları etkilemektir.



BUNU BİLİYOR MUYDUN?

İNGİLTERE'DEN ABD'ye yolculuk eden bir kadın uçakta kalp krizi geçirdi. Hostes yardım çığlığı atınca tam 15 kardiyolog kadına yardıma gelmişti!

Dorothy Fletcher adlı kadın epey şanslıydı çünkü bu doktorlar bir konferans için iş seyahatine çıkmışlardı.



TESPİTLİ YORUM

ERKEK adam orada trafik vardır diye ara sokaklara dalar.

Hem yolu uzatır hem de daha fena bir trafiğe sokar, sonra da ailesine 'Öbür yol daha fenadır, eve oradan hiç gidemezdik' diye kolpa sıkar.

Arabadaki herkes de durumun farkındadır ama 'yazık' der, ses etmezler.



GÜLÜ YORUM

@semakkurt1 BAZEN durup duvara bakarken kendime genel kültür sınavı yaparım.

Bugün Tokat'ın yerini sordum ve bilemedim, zor bir soruydu.

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@mertiyemm KIZIN biri otobüse bindi kartı yok, milletten rica ediyor ücretini vereyim diye. Kimseden bulamayınca dedim "Gel ben veriyim." Ücreti uzattı almadım, ısrar etti. Dedim "Kartı vermem o zaman." Güldü, sonra kartı aldı, bastı, içinde para yok...