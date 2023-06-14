Arkadaşına aşık olmak

HİSLERİNİZİN doğru olup olmadığını günlerce düşüneceksiniz.

BU sırada "Acaba o da benim gibi hissediyor mu?" diye ufak yoklamalar yapacaksınız.

HİSLERİNİZDEN emin olduktan sonra korku ve biraz da utanç kaplayacak içinizi.

KENDİNİZİ ve duygularınızı yargılamaya başlayacaksınız.

KENDİNİZİ vazgeçmeye zorlayacaksınız, olursa olacak zaten...

AMA olmayacak.

EN yakın arkadaşınıza hislerinizi açacaksınız.

SİZE zaten sizin de bildiğiniz iki seçenek sunacak, ya konuşacaksınız ya içinize gömeceksiniz.

İÇİNİZE gömerseniz, gömersiniz zaten...

AMA gömemeyeceksiniz.

ARTIK yavaş yavaş hislerinizi belli etmeye başlayacaksınız.

SİZE karşılık verecek illa ki.

AMA arkadaşı olduğunuz için mi böyle yoksa o da sizden hoşlanıyor mu asla emin olamayacaksınız.

HİSLERİNİZİ açarsanız onu tamamen kaybetme ihtimalini düşünmeye başlayacaksınız.

AYNI şekilde karşılık verirse arkadaş grubu içerisindeki durumunuzu düşüneceksiniz.

BİR yandan sevdiğinizi hissettirmeye çalışma, bir yandan gizleme, bir yandan içinizde kopan fırtınalar sizi çok yoracak.

AÇILMAYA karar vereceksiniz, buluşacaksınız.

HİSLERİNİZİ, aylardır yaşadıklarınızı, düşündüklerinizi anlatacaksınız.

SİZİ dinleyecek, hiç sözünüzü kesmeyecek, kararını verecek... Kabul ederse edecek zaten...

AMA etmeyecek...



BUNU BİLİYOR MUYDUN?

TÜM adı Michael Sylvester Gardenzio Stallone olan Amerikalı aktör, meşhur olmadan önce hayvanat bahçelerinde aslan kafesi temizlemekteydi...



TESPİTLİ YORUM

@4r1c1 ERKEK adam kural hatası kendi takımına yapılınca sinirden cam çerçeve indirir, rakibe yapılınca 'Ağlamayın' der.



YUHLU YORUM

@patronlar İSTANBUL'DA polisler "horoz dövüştürüldüğü" ihbarıyla bir TIR garajına baskın yaptı.

Horoz dövüştüren isimler arasında İstanbul Hayvanları Çevreyi ve Doğayı Koruma Derneği Başkanı Ufuk İnanç da vardı...



GÜLÜ YORUM

@pastoralmarti BİR erkek kadına asla hesap ödetmemeli, kadın da erkeğe hesap ödetmemeli.

El ele tutuşup hesabı ödemeden mekandan koşarak kaçmalılar.

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@onderseren KEDİ maması fiyatlarına bakınca artık evdeki kedinin de iş bulup çalışması gerekiyor. Beleşe yayılmak buraya kadardı kusura bakma.