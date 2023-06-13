Dönem ödevi ve ansiklopedi

PİLOT kalem önemli. Pilot kalem, bir dönem ödevi için olmazsa olmazlardandır.

ŞU çizgili kağıtları nerede görseler tanırlar.

Onları hazırlamak için az ter dökmemişlerdir.

O ÇİZGİLER öyle elle çizilmez tabii. Ödevi yapacak kişiye cetvel lazımdır bir de.

ŞU ataşlara da hiç yabancı değillerdir. Ödev yapacakları çizgisiz kağıtla önceden hazırladığı çizgili kağıdı tutturmak için en az iki tane bunlardan gereklidir.

Ama dikkat etmek lazım tabii. Çizgili kağıdın üstündeki mürekkebin kuruduğundan emin olmak lazım. Sonra sayfayı tekrar yazmak zorunda kalmamak için...

VE işte o meşhur, Temel Britannica'lar, Meydan Larousse'lar...

TABİİ doğal olarak, onlarca ansiklopediden, yapacağın ödevle ilgili konu başlığını bulmak da zordur.

EĞER aradığın konu sizdeki ansiklopedilerde yoksa o zaman hapı yuttun işte. Doğruca kütüphanenin yolunu tutmak zorunda kalırsın.

KÜTÜPHANEDE bir kaynak bulduğunda da onu dışarıya çıkartamazsın mesela.

AMA o kaynağı bulduğunda da içini tarifsiz bir mutluluğun kaplaması olasıdır.

SONRA oturur çocuk, salondaki halının üstüne. En güzel yazısıyla başlar ansiklopedileri önündeki kağıda geçirmeye.

O YILLARDA bilgisayar da olmadığı için, ailenin "Acaba dersi bırakıp, oyuna mı daldı?" derdi yoktur.

BİR kelimeyi yanlış yazdığında ya da, bir satırı yazmadan atladığında ocağına incir ağacı düşmüş gibi üzülür insan.

ASLINDA daksil vardır.

Ama öğretmenin, daksil kullananlara zayıf verdiğine dair gizemli bir şehir efsanesi dolaşır sınıflarda.

YAZIN kötüyse eğer; o ödevi annene ya da ablana yazdırırsın. Sen okursun, onlar yazar.

SABAHLARA kadar, o ansiklopedilerdeki bilgileri kağıda geçirmekle uğraşacağından, ödev yaparken uyuyakalabilirsin.

BİR süre sonra, sıkılıp hayallere dalabilirsin. O ödev sırasında, ertesi günkü sınıf maçını, karne gününü hatta yaz tatilini düşleyebilirsin.

ÖDEV kapağını hazırlaması ise başlı başına ödev konusudur.

BİR DE küçük kardeşin varsa eğer, gelip ödevi mahvetmesinden korkarsın.

Kaşla göz arasında hazırladığın kağıtları yırtması olasıdır çünkü.

EN sonunda bir şekilde o ödev biter ve kendini yatağa zor atarsın... Şimdi tek kaygın, sabah giderken o ödevi unutmamaktır.

VE ertesi gün, konuya hakim bir şekilde ödevini teslim edersin. Harcadığın emeğin karşılığını notla alacağına sonuna kadar eminsindir...



BUNU BİLİYOR MUYDUN?

ARTYOM

Sidorkin isimli 28 yaşındaki bir hastanın köknar ağacı tohumu yuttuğu bildirildi.

Yuttuğu tohum ciğerlerinde büyüdü ve filizlendi.

Doktorlar başta bunu bir tümör sandı fakat gerçeği öğrendiklerinde şok oldular...



TESPİTLİ YORUM

@nesadkayra SIZCE ben 8 yaşında kaybolduğumda camiiden adım anons ettirilince Allah beni yanına çağırıyor sanıp korkudan bayılmış mıyımdır?

****

@v1tobet BENCE Fenerbahçe gerçek değil, ben şizofrenim ve moralimi bozması için kafamda böyle bir şey yarattım...



GÜLÜ YORUM

@beyinsu BİR kere arkadaşımla İstanbul'a gezmeye gitmiştik.

Arkadaşımı ailesi her gün arayıp soruyordu;

"Nasılsın, nerdesin, nereyi gezdin?" diye.

Bizimkilerden ses yok tabii. 3. gün baktım babam arıyor, açtım hemen.

"Efendim baba" dedim.

Şunu söyledi: HA KIZIM SENİ Mİ ARADIM BEN? KARDEŞİNİ ARAYACAKTIM.