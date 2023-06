Çıldırtan akraba diyalogları-2

"YILLARDIR görmüyorum bunu ben Ayten, nasıl da büyümüş, gel öpeyim seni..." - Ay Seda sen mi geldin... Gel gel yanıma sarılayım bi...

- Hıhı, ben geldim.

- (Yanındakine el işareti yaparak) Yıllardır görmüyorum bunu ben Ayten, nasıl da büyümüş bak, öpeyim seni Seda.

10 dakika sonra - Seda gel sana bir daha sarılayım.

Öpmelere doyamadı.

"BAK bilirsin ben dedikodu hiç sevmem, yalnız sana söylüyorum!" - Sebahat, amcanın küçük oğlunu duydun mu?

- Ne olmuş amcamın küçük oğluna?

- Bak bilirsin ben dedikodu hiç sevmem, yalnız sana söylüyorum aramızda kalsın ama karısını aldatıyormuş diyorlar.

Hıhı, hiç sever misin dedikodu, yalnız bana söylersin, hıhı.

"BU çocuk adam olur mu, sen söyle Ragıp?" - Sizin büyük oğlan ne yapıyor?

- Ne yapsın hâlâ aynı; hep boş geziyor, para yiyor.

- Oğlanın annesi, erkek kardeşine dönüp) Bu çocuk adam olur mu, sen söyle Ragıp?

- Olmaz vallaha abla, doğru diyorsun.

İki dakikada gömdüler çocuğu, Allah gıybetlere meze etmesin.

"YENGE o gelen komşunun kızı mıydı? Bana yapsana onu..." - Yenge kapı çalıyor.

(Yenge kapıyı açar, gelen kişiyle konuşur ve kapatır) - Yenge o gelen komşunun kızı mıydı? Bana yapsana onu, ne güzel kızmış o öyle...

Komşunun kızı da durmuştu, seni bekliyordu zaten.

"FACEBOOK'TA görüyorum bir oradasın, bir buradasın valla..." - Nasılsın Ayten, iyi gördüm seni.

- İyiyim çok şükür, sen nasılsın Melahat abla?

- İyisin iyisin, Facebook'ta görüyorum bir oradasın, bir buradasın valla. Hayat sana güzel, beş dakika yerinde durmuyorsun.

- Iıııı, öyle arada bir çıkıyoruz işte.

Kendinize bir iyilik yapın ve akrabalarınızı başta Facebook olmak üzere sosyal medya hesaplarınıza kabul etmeyin.

"AKILLI adam bak, dikti üç-beş bina, dünyanın parasını kazandı!" - Damadın Hüseyin ne yapıyor Nurten abla, uzun zamandır görmedim onu.

- Ne yapsın işte, geçim sıkıntısı, boğaz tokluğuna çalışıyor.

- Abisiyle ayırdılar mı işleri?

- Ayırdılar tabii. Abisi, Hüseyin gibi mi hiç. Akıllı adam bak, dikti üç-beş bina dünyanın parasını kazandı.

Kaynanalar damatlardan şikayetçi.

"EEE okul da bitti nasılsa, evlen de bebek sevelim artık..." - Mezun oldun değil mi Mustafa?

- Evet evet, geçen mezun oldum. Bitti sonunda.

- Eee okul da bitti nasılsa, evlen de bebek sevelim artık, ehüeheühe.





