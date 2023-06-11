Çıldırtan akraba diyalogları-1

"Yok teyze yedim de geldim ben, almayayım..." -Yavrum sana yemek hazırlasınlar ye.

-Yok teyze yedim de geldim ben, almayayım.

-Olmaz bir şey, şu haline bak erimiş bitmişsin ye hadi!

Öyle ya da böyle o yemek yenecek. Yazıktır bu insanın üzerine çok varmayın.

"Anlamadım ne okuyorum dedin sen, ne?" -Ne okuyordun sen?

-Astronomi ve uzay bilimleri -Anlamadım ne okuyorum dedin sen?

-Astronomi ve uzay bilimleri -Anlamadım ney, KPSS'ye giriyor musun...

"Valla ben elalemin yalancısıyım." -Miras yüzünden eltinle aran açılmış diyorlar Serap?

-Ay yok, nereden çıkarıyorlar, hep dedikodu, daha geçen yemekteydik eltimde.

-Valla öyle duydum, ben elalemin yalancısıyım.

Kaynağı verilmek istenmeyen gıybetlerin bir numaraları lafı:

Elalemin yalancısı olmak.

"Hiç aramıyorsun beni hayırsız..." -Hiç gelme yanıma Gökhan -Öyle deme Hikmet abi -Hiç aramıyorsun beni hayırsız, insan bir aramaz mı sormaz mı, merak etmez mi Hikmet abisini...

Hayır çok meraklıysan kendin ara yani.

"Tufan abi, ekranın burasına bassam nolur peki???" -Tufan abi bilgisayarınla oynayabilir miyim?

-Hayır -Annneaaaağ beni bilgisayarıyla oynatmıyor -Tamam tamam gel oyna -Tufan abi, ekranın burasına bassam nolur peki Hay ben senin babanın şarap çanağına...

"Bu var ya ufacıktı, çıplak geziyordu böyle bizim evin içinde..." -Ay ne kadar büyümüşsün Serhat!

-Hıhı, evet büyüdüm biraz Ayşe Teyze.

-Bu var ya ufacıktı, çıplak geziyordu böyle bizim evin içinde, her şeyi meydandaydı.

- ......

"Yok mu kız kimse öyle görüştüğün falan söyle halana!" -Yasemin yok mu senin okulda falan bir yakışıklı?

-Yok valla hala.

-Yok mu kız kimse öyle görüştüğün falan söyle halana.

-Yok hala olsa niye söylemeyeyim.

-Genç kızsın, vardır vardır, utanma söyle halana.

"Özge abla bana bayram harçlığı vermicek misin?" -Özge abla ver elini öpeyim.

-Yok canım, ne el öpmesi ben daha gencim ehühü.

(Ele yapışıp öper) -Özge abla bana bayram harçlığı vermicek misin? O kadar elini öptüm.

-Canım bende para ne gezer, okuyorum ben. Çalışmıyorum ki eühühü.

-Sen de çok cimri çıktın Özge abla...

-Al tamam, al, canımı da, al hepsini. DEVAMI YARIN



BUNU BİLİYOR MUYDUN?

Röportaj sırasında kameraman bir kabloyu prizden çekince alarm çalmış ve Stephen Hawking aniden öne doğru düşmüştü.

Hawking'in yaşam destek ünitesinin fişini çektiğini sanan kameraman ve yakındaki diğer insanlar ona doğru koştuğundaysa dahi adamı kahkahalar atarken bulmuşlardı.

Hawking, onları korkutmak için küçük bir şaka yapmıştı!



TESPİTLİ YORUM

@mukomeysa Babam 5 gündür evde yoktu eve gelince buzdolabını açarak ben yokum ya hiç meyve yememişsiniz diye azar çekti bu babalardaki meyve yedirme azmi niye ya?



GÜLÜ YORUM

@zeygdn Bu erkeklerin araba hafızasına da hastayım. "Hani eski apartmanda üst katta oturan Ömer abi vardı, hatırladın mı?" diyorum. 2003 model lacivert Mazda'sı olan mı diyor. Ne biliim ben Mazda'sı vardı Honda'sı mı vardı. "Esmer kısa boyluydu" diyorum. Sağ aynası kırıktı diyo. La havle.