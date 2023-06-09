Utangaç insanlar

HAYATA 1-0 yenik başlarsın.

Kalifiye eleman olsak bile işi ağzı laf yapan kapar, açılamayız sevdiğimizi başkası kapar, beladır utangaçlık.

GÜN içinde kızarık elma gibi dolaşırsın.

Herhangi bir şeye utanmaktan yanakların al al olur, beyaz tenliysen fena.

HAKKINI doğru düzgün arayamazsın.

Mesela kendini maaş zammı istemeye hazırlamışken bir bakmışsın yıllar geçmiş.

Tanımadığın insanlarla dolu ortamlarda kendini rahatsız hissedersin.

"Ya biri benimle konuşmaya çalışırsa?" korkusunu ancak yaşayan bilir.

MUHABBETLERİN şahane dinleyicisi olursun.

Çünkü konuşmaktan çekiniyoruz.

AİLE büyükleri arasında sürekli efendi olarak bilinirsin.

Tamam bu bir yere kadar güzel ama işte bir yere kadar.

Biz de belki hınzırız haylazız arkadaş Allah Allah.

HER zaman içe dönük biri olarak düşünülürsün.

Hayır içine kapanıklık farklı bir şey, biz sadece utangacız.

"DUYAMADIM bi daha söylesene", "Biraz daha yüksek sesle konuşsana" tarzı söylemler utangaçların kabusudur.

Az önce o kadar söyleyebildiğime şükrederken şu dediğin oldu mu şimdi.

"DAHA çok dışarı çıksana" gibi telkinler işe yaramaktan çok ters teper.

İçimizden 'O kadar kolay değil ki arkadaş' diyerek çıkacağımız varsa da vazgeçeriz valla.

Yapılmasın şöyle.

TOPLULUK önünde konuşmak mı?

'İntihar et' diyorsun yani.

DİĞERLERİ ne der, şöyle yapsam rezil mi olurum diye düşünmekten helak olursun.

Belki de sırf bundan çekiniyoruz.

POTANSİYELİNİ bildiğin halde yansıtamazsın.

Hangi konuya iyi olursak olalım utangaçlıktan kendimizi hep geride tutarız. İstesek atom mühendisi bile olabilirdik.

UTANGAÇLARIN favori yerleri merkezin uzak taraflarıdır.

Sınıfın arka sıraları olsun, arkadaşlarla gidilen kafede en uzak köşe olsun, bizim bölgelerimizdir burası.

BU sayede kalabalık arkadaş grubu arasında utangaçların süper yeteneği ortaya çıkar: Görünmezlik.

Gün sonuna kadar fark edilmemeyi başarabiliriz.

UTANGAÇLIK kızların çok hoşuna gider gibi gözükse de gerçek öyle değildir.

Çünkü utangaç erkeği sevimli bulurlar ama yırtık tiplerle birlikte olurlar.

UTANGAÇLIK başkaları tarafından sorun olarak görülür.

Oysa bu sorun değil karakteristik bir özelliktir.

Kimisi de somurtkandır mesela.

Biz de böyleyiz napalım.

BELKİ DE utangaçlar o kadar muhteşem insanlar ki diğer insanlar bunu görüp kötü hissetmesin diye kendilerini geri tutuyorlar.

Asla bilemezsiniz.



BUNU BİLİYOR MUYDUN?

BİRÇOK erkek, kadınlar çok konuştuğunda şikayetçidir, konu dil uzunluğuna geldiğinde ise erkekler kadınlardan çok önde! Edinburgh Üniversitesi'nde yapılan bir araştırmaya göre, ortalama dil uzunluğu kadınlar için 7,9 santim ve erkekler için 8,5 santimetre.



TESPİTLİ YORUM

@damiiigg 'MARKETE çıkalım' dedik, herkesin kulağında airpods. Lan bir çıkarın 'Selamün aleyküm' diyelim birbirimize ya.



GÜLÜYORUM

@onlakonusmayin YENI evime taşınalı 20 gün oldu ve demin hayatımın en büyük salaklığını yaptım. Eve geldim; açım yorgunum, sıcak, kapıyı açmaya çalışıyorum kilit dönmüyor, bozuk diye lanetler okuyarak birilerini arıyorum.

Derken kapı açıldı ve saygıdeğer komşum dedi ki "Burası sizin eviniz değil."