Topuklu ayakkabının pişman ettiği anlar

NASIL olsa az yürüyeceğim diye topuklu giydiğiniz gün, sanki dünyanın yuvarlaklığını kanıtlayacakmışçasına bir uçtan bir uca yürümeniz gerekir.

HER GÜN ofisin tam önünde park yeri bulmanıza rağmen, topuklu giydiğiniz gün ofisin önünde kaos yaşanıyordur, başka mahalleye hatta şehre falan park edip yürümeniz gerekir.

TOPUKLUYLA yürüme konusunda kendinize efsane güvenseniz bile, sürekli kırılıp dökülen, bozuk kaldırımlara asla güvenemeyeceğinizi acı içinde fark edersiniz.

TOPLU taşımaya binmeniz gerekiyorsa, normalde boş geçen otobüste bile asla oturacak yer olmadığı gibi, tutunacak yer bile bulamazsınız.

HANGİ zeminde yürürseniz, yürüyün, insanlar topuklunun çıkardığı sesi sanki hayatlarında ilk defa duyuyorlarmışçasına, tıkırtının peşinden dönüp bakarlar.

GİYDİĞİNİZ ayakkabı, burnu açık bir modelse; tırnaklarınıza, pedikürünüze, ojenize ekstra özen göstermeniz beklenir.

OLUR DA çimlik bir alan gibi bir zeminde yürümeniz gerekirse de toprakta ne varsa topuklarınıza takıp, devam etmeniz gerekir.

SİZ pedikürlü, bakımlı tırnaklarınızı sergilediğinizi sanırsınız; ama ayaklarınız, ayakkabının uç kısmından fırlamaya çalışır bir görüntü sergiler.

HİÇ olmadık bir yerde ayakkabınızın topuğunun kırılması ve sizi düşürmesi ise tüm bunların yanında paha biçilemez bir derttir.

HİÇ hesapta yokken, uzun süre topukluyla yürümeniz veya sadece ayakta durmanız bile gerekse ayağınızın tabanındaki yanma hissiyle savaşmanız gerekir.

Su toplamasa bari?!?

ÇÜNKÜ; nasılsa her seferinde de koşturmanız gereken, aşırı yoğun bir ofis günü geçirirsiniz.



BUNU BİLİYOR MUYDUN?

JAPONYA'DA evli erkekler maaş alsalar bile parayı eşleri kontrol ediyor!

Japon evliliklerinde, aile bütçesini kadınlar kontrol ediyor ve kocalarına maaşlarından aylık ödeme yapıyorlar! Kocaları ise Japonya'da "okozukai" olarak bilinen bu parayı, eğlence ve telefon faturalarını ödemek için kullanıyor.

Okozukai'nin değeri çoğu zaman kocalarının aldığı maaşınınyüzde 10'u kadar oluyor.



TESPİTLİ YORUM

@wibblywobblydw HARRY Potter o kadar altını olmasına rağmen her sene ders araç gereçlerini bedavaya alıyor.

İlk sene süpürge hediye, ikinci sene kitaplar hocasından, üçüncü sene yine bir süpürge.

Büyücüler dünyasının ilk influenceri...



GÜLÜ YORUM

@joejoe_coe YEMEKTEYİZ'DE kadının tatlısını gömüyorlardı, kadın "Peki pekmez tadını alıyor musunuz?" dedi.

Hepsi "Evet çok yoğun olmuş pekmez tadı.

Fazla koymuşsunuz" dediler.

Kadın "Tatlıya pekmez koymadım" dedi, abla kralsın...