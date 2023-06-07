Yazın geldiğini anladığımız anlar

UZUN kışlık çorapların bir kenara bırakılıp, bilek çoraplara geçilmesi...

YALIN'IN oynadığı dondurma reklamlarının çıkmaya başlaması...

MAGAZİN programlarında Sibel Can'ın zayıflama haberlerinin çıkmaya başlaması.

SEVGİLİYLE el ele dolaşırken ellerin terlediğinin fark edilmesi...

EVİN alakasız bir köşesinde tek sıra halinde dolaşan karıncaların görülmesi...

LAPTOPUN bacakları ısıtmaktan, yakmaya geçmesi.

KÖPEKLERİN güneşe değil de gölgeye yatması...

KIYAFETLERİN koltuk altlarında ıslak görüntüler olması...

İÇTİĞİN suyun sıcak gelmesi ve hiç su içmemişsin hissi vermesi...

AÇIKTA bıraktığın arabaya birkaç saat sonra bindiğin anda, aracın içindeki boğucu sıcağın yüzüne vurması...

KIZLARIN çılgınlar gibi babet giymesi...

SIK SIK yeni kesilmiş çim kokusunun burnumuza gelmesi...

CÜZDANI, telefonu, anahtarı koyacak cep bulunamaması...

SÜREKLİ yastığı çevirerek soğuk tarafında yatılmaya çalışılması...

KAPRİ, parmak arası terlik, polo yaka t-shirt ve gözlük kombinli gencin kampüste görülmesi...

KARTON kutularda civciv satan abilerin peydah olması...

SOKAKLARDA akşam 6'dan sonra çocuk seslerinin duyulması...

SIK SIK süs havuzunda yüzen çocuklara rastlanması.

ÜNİVERSİTELİLER için yorucu final haftasının başlaması.

KABARIK kış faturalarından sonra çift haneli doğalgaz faturalarının gelmesi.

BALKONA asılan çamaşırların 2 saatte kuruması.

SERİNLEMEK için açılan kapıların cereyan yapıp kapanması.

SEZON dizilerinin ara vermesi / yaz dizilerinin başlaması...

YOLDA yürürken dondurma külahı kokusunun gelmesi...

"OVERLOK makinesi ayağınıza geldi" sesinin bol bol duyulması.

EVE düğün davetiyelerinin gelmeye başlaması...

KAMPÜS bahçesinde çimlere uzanan, voleybol oynayan insanların görülmesi.

OTOBÜS veya tramvaya binince güneşin vurmadığı tarafın hesaplanmaya başlanması...

İSTİSNASIZ her yaz aşırı sıcaklar yüzünden kuruyan göllerin haber yapılması...



BUNU BİLİYOR MUYDUN?

VİKİNGLER dini kurumları bu kurumların zayıf kalmaları nedeniyle sıkça soyarlardı.

Aslında dinlere karşı olmayan Vikingler, Hristiyanlık dışında diğer dinlerden de izler taşıyorlar.

İsveç'teki bir mezarda üzerinde "İl la la" yazılı "Allah için" anlamına gelen bir yüzük bulundu.



TESPİTLİ YORUM

@onderseren KEDİ maması fiyatlarına bakınca artık evdeki kedinin de iş bulup çalışması gerekiyor. Beleşe yayılmak buraya kadardı kusura bakma.



Gülü Yorum

@fatmazel YAPTIĞINIZ en saçma şeyler neler. Ben misafirlikte kapıdan girerken "Hoşgeldiniz" demiştim.

@kadercistoic ÜÇ arkadaş öğrenci evinde kahvaltı ederken yanlışlıkla bana demli, diğer arkadaşa açık çay geldi.

Biz çayları değiştirmek yerine kalkıp yer değiştirmiştik.