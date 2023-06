90’lı yılların popüler kızları

OKULUN en havalı kızı olmak için sahip olman gereken ilk özellik: Süper ötesi bir kız grubunun olması!

VE bu grubun kendine özgü ritüellerinin olması.

Mesela 'Çak beşlik'in geliştirilmiş versiyonlarını yapmak :)

OKUL kurallarına aykırı giyinmek. Dikkat çekmek açısından olmazsa olmaz!

LEVIS 501'ler ile Adidas'ın torsion model ayakkabılarının muhteşem uyumuna dahil olmak.

DOĞUM gününü ev yerine, diskoda kutlamak.

ÇANTANDA bol bol arma veya rozet olması...

MILKSHAKE içmek.

VE bu dövme kolyeler...

BANDANALARI da unutmamak gerek!

PEKİ bu tarzımıza tarz katan tokaları kimler hatırlıyor?

EVLERDE olması bile lüks olan telefonun, odanda olması... Havanızı binbeşyüzle çarpma garantili...

İYİ dans etmek, arkadaşlarınla kendi dans grubunu oluşturmak.

DANSA ilgin yoksa, bir müzik enstürmanı çalmak.

ONU DA yapamıyorsan piyasaya hakim olmak:

Blue Jeans okumak. Uzak diyarlardaki müzik gruplarına dair en iyi haberleri oradan almak...

AMA en çok da Spice Girls'ü tanımak, şarkılarını bilmek ve onlara eşlik etmek.

(En azından nakaratlarda :)

BUNLARA ek olarak Take That, Back Street Boys dinlemek. Her bir üyeye ayrı ayrı aşık olmak...

KENDİ bedeninizden en az bir beden büyük kot ceket giymek...

ALTINA da buz mavisi kot giymek...

ODUNCU gömleklerini tıpkı Çılgın Bediş gibi beline bağlamak.

SAÇA tost yaptırmak.

MAGAZİN takip etmek.

Şu günlerdekinin aksine utanılacak bir şey değil de, kültür sayılırdı...

ODANDA sevdiğin ünlülerin boy boy posterlerinin asılı olması...

YÜRÜRKEN müzik dinleme keyfini insana yaşatan bir WalkMan'e sahip olmak.

PATEN kaymak.

GRUNGE akımının etkisiyle (canımız bebeyimiz Cobain sağolsun) üzeri baskılı tişörtler giymek...

PANTOLONUNU zincirle hareketlendirmek.

TOPRAK tonlarında makyaj, kalemle çevrelenmiş dudaklar ve kavisli kaşlara sahip olmak...

EVE beş dakika bile olsa geç kalmak. Bununla da neden övünürdük bilmiyoruz, ama çok güzel zamanlardı be!!



BUNU BİLİYOR MUYDUN?

DÖNER kapılar, normal sürgülü veya menteşeli kapılara kıyasla iç sıcaklığın daha iyi kontrol edilmesini sağlar.

Menteşeli veya sürgülü bir kapının kısa bir süre için bile açılması, özellikle aşırı hava koşullarında, iç ve dış sıcaklıklar arasında ısı alışverişine neden olacaktır.

Döner bir kapı bu enerji kaybını önler.



TESPİTLİ YORUM

@abisalzon PATRONUMUN çocukları özel okulda okuyabilsin diye Cumartesi de işe geldim.

GÜLÜ YORUM

BİR kere arkadaşım beni evine davet etmişti. Gittim kapıyı çaldım, bir kadın açtı, içeri girdim, herkesle merhabalaştım, öpüştüm. 4 yaşındaki bir kız çocuğunu kucağıma aldım, sevdim sonra oturdum kanepeye.

Dedim "Mehmet nerede?", kadın dedi "Bir alt katta oturuyor."