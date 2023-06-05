Aşkınızı yenileme fırsatı

AŞIRI iletişimden kaçının.

İlişkinin devam etmesi için, ikinizin günde 15 saat iletişim kurması gerekmiyor. Birçok çift, daha fazlasını yaparak mesafeyi telafi etmeleri gerektiğini düşünüyor. Bu doğru değil.

BUNU bir fırsat olarak görün.

Ayrı kalmayı birbirinize olan sevginizin bir testi olarak görün.

Bir Çin deyişine göre, "Gerçek altın, ateş testinden korkmaz."

İLİŞKİDEN beklentilerinizi açık açık ortaya koyun.

Bağlılık seviyeniz nedir?

Birbirinizi gerçekten seviyor musunuz? ''Ve tekrar bir araya gelmeyi düşünüyor musunuz?'' gibi soruları yanıtlayarak geleceğiniz için bir yol haritası oluşturun.

DÜZENLİ ve yaratıcı bir şekilde iletişim kurmaya çalışın.

'Günaydın' ve 'İyi geceler' gibi söylemleri birbirinizden asla eksik etmeyin.

"TEHLİKELİ" durumlardan kaçının.

Gece geç saatlere kadar dışarıda durmak, partnerinizin sevmediği insanlarla sürekli dışarı çıkmak gibi durumlardan kaçının.

BİRLİKTE bir şeyler yapın.

Birlikte online oyunlar oynayın. Yürüyüş yaparken görüntülü konuşun veya biriniz gitar çalıyorsa, diğeriniz ise Skype üzerinden şarkı söylesin.

BENZER şeyler yapın.

Mesela aynı TV şovunu, aynı haber bültenini izleyin. Aynı kitap ve dergileri okuyun.

BİRBİRİNİZİ ziyaret edin.

Buluşmak, her ayrı kalışın ardından yaşanan en özel anlar olsa gerek. Birbirinizi her fırsatta ziyaret edin ve özlem giderin.

KENDİNİZE bir hedef belirleyin.

Gerçek şu ki, hiçbir ilişki sonsuza dek uzaktan sürdürülemez. Bu yüzden kendinize bir plan hazırlayın.

Bu sayede, bu ayrı kalışın sonunda birbirinizi hayatınıza dahil edeceğiniz bir gelecek elde edebilirsiniz.

AİLENİZ veya arkadaşlarınızla yalnız kaldığınız vakitlerin keyfini çıkarın.

Yalnızsınız doğru, ama tek başınıza değilsiniz. Bu zaman diliminde arkadaşlarınıza ve ailenize daha fazla zaman ayırabilir, spora gidebilir ve hobilerinizle daha fazla uğraşabilirsiniz.

BİRBİRİNİZE karşı dürüst olun.

Korku, güvensizlik, kıskançlık, ilgisizlik hisleriniz hakkında konuşun.

Partnerinizden bir şey saklamayı denerseniz bu sır, er ya da geç ortaya çıkmaya meyillidir.

GÜN içindeki programlarınızı bilin.

Gün içinde ne zaman meşgul, ne zaman uygun olduğunuzu ve bu zaman diliminde neler yaptığınızı birbirinizle paylaşın. Bu sayede daha doğru zamanlarda iletişim kurabilirsiniz.

BİRBİRİNİZİN sosyal medya hareketlerini takip edin.

Paylaştığınız gönderilerde birbirinizi etiketleyin, güldüğünüz veya beğendiğiniz bir gönderiyi eşinizle de paylaşın.

KİŞİSEL eşyalarınızı birbirinize hediye edin.

Küçük bir anahtarlık, kolye, bileklik gibi eşyalar hediye ederek gün içinde birbirinizi hatırlamanızı ve mutlu olmanızı sağlayın.

AİLENİZİN ve arkadaşlarınızın son durumları ile ilgili birbirinize bilgilendirmeler yapın.



BUNU BİLİYOR MUYDUN?

ABD'DEKİ Erie Gölü'nde çıkan bir fırtınada kaybolan Larry Bader, 5 yıl sonra başka bir yerde akrabaları tarafından bulunmuştu ve kim olduğunu hatırlamıyordu!

Yerel bir televizyonda spikerlik yapan adam bambaşka bir hayat yaşamaya başlamıştı... Olay en ilginç hafıza kaybı hikayelerinden biri olarak kayıtlara geçmiş.



TESPİTLİ YORUM

@ozturkefendi_ UZUN süre düğün fotoğrafçılığı yaptım.

Onlarca dış çekim yaptım.

Başkasında aynı gelinliği gördüğü için "Aaa onun gelinliği ne güzel olmuş" diye ağlayan gelinler gördüm, ama başkası aynı damatlığı giydi diye dertlenip üzülen bir damada rastlamadım.

Bazı şeyleri anlayamayız.



GÜLÜ YORUM

@Emincansatir1 BANA kim beddua ettiyse harbiden delikanlı Müslümanmış arkadaş.