Kedi beslemelisiniz

KEDİ sahipleri köpek sahiplerinden daha entellektüel ve zeki.

Öyle sallamasyon değil, Wisconsin'de Carroll Üniversitesi'nin yaptığı araştırmaya göre, kedi sahipleri köpek sahiplerinden çok daha belirgin bir zekaya sahip.

KEDİ sahipleri daha empatik.

Evde ya da çevrede kediyle büyüyen çocukların büyürken diğer canlıların ne düşünüp hissettiklerine daha duyarlı ve empatik olduğu gözlenmiş.

Küçük yaşta yerleşen empati, insan olmanın belki de en temel taşlarından biri.

KEDİLER harika birer yoldaştırlar.

Bir İsveç araştırması bir kedinin bir kadında yarattığı mutluluk ve yoldaşlık duygusunun neredeyse romantik ilişkiyle eşit olduğunu göstermiştir. Yani tıpkı köpeklerdeki gibi, onlara kibar davranırsanız, karşılığını kat kat alırsınız.

KEDİ sahipleriyle anlaşmak çok daha kolay.

Kedi sahibi olanlar ve olmayanlar arasında 217 kişinin birbirini oyladığı bir araştırmada, kedi sahiplerinin daha sosyal ve esprili oldukları öne çıkmış.

KEDİLER terapi için dosdoğru adres.

Kediler birini kaybetmeniz, ayrılık acısı vs. zor zamanlarınızda sonsuz bir sosyal destek sağlarlar. Acılarınızı daha hızlı aşmanızı ve ağlamak gibi fiziksel semptomlarınızı daha rahat dışa vurmanızı sağlar.

KEDİ sahipleri daha açık görüşlü, hassas ve asi...

San Francisco'da yapılan bir araştırma, kedi sahipleri ve köpek sahiplerinin apayrı kişilikleri olduğunu ve evcil hayvan seçimlerini buna göre yaptıklarını göstermiştir. Kedi sahipleri daha açık görüşlü, hassas ve düzene boyun eğmeyen yapıdalar.

KEDİLER çocukların en yakın arkadaşları olup, gelişimlerine yardımcı olur.

Kedilerle yaşayan çocuklar üzerinde yapılan araştırmalara göre, çocukların yüzde 81'i anne babasıyla ya da arkadaşlarıyla konuşmaktansa kedisiyle muhabbet etmeyi tercih ediyor.

Ve yüzde 87'si kedilerini yakın arkadaşları arasında sayıyor.

KEDİLER reddedilen sahiplerinin acılarını daha kolay dindirir.

Miami Üniversitesi'nde yapılan bir araştırmada bir gruba en kötü 'reddedilme' anlarını kağıda dökmeleri istenmiş. Daha sonra da favori evcil hayvanları ve en yakın arkadaşları hakkında sorular yöneltilmiş. Kedileri hakkında düşünmek, reddedilen kedi sahiplerini son derece rahatlatmış.

KEDİLER Alzheimer'la savaşmada birebir.

Alzheimer'lı hastaların evlerinde kedi varsa, daha az kaygılandıkları görülmüştür.

Köpeklerden daha az bakım istedikleri için, Alzheimer'lı hastalara önerilen hayvandır.

KEDİLER kolestrolü düşürüyor.

Kanadalı bilim adamlarına göre, kedi sahibi olmak, kolestrolün ana sebeplerinden biri olan trigliseridi düşürüyor.

KEDİLER bazı kanser türlerini kapmanızı engelliyor.

Dünya Sağlık Örgütü'nin araştırmasına göre kedi sahibi olma süresi büyüdükçe, bazı kanser türlerine yakalanma riskiniz düşüyor. Kedilerin taşıdığı bazı bakterilerin bunu önlediği düşünülüyor.

KEDİLER depresyona birebir.

Bir kediyi seviyorsanız, bu karşılıksız ve beklentisizdir. Ama yine de evcil hayvanınızın sizi sevdiğini ve umursadığını bilmek, depresyonla savaşmaya birebir.

BİR kediyi okşamak sizi çok daha mutlu biri yapıyor.

Kedinizi okşamak vücudunuzdaki oxytocin miktarını arttırıyor.



BUNU BILIYOR MUYDUN?

BİR alışveriş merkezinde dolaşırken siz de karmaşıklıktan dolayı zaman ve mekan algınızı kaybediyor musunuz?

Kumarhanelerde de karşılaşabileceğiniz bu durum müşterilerin zihnini bulandırmak için özellikle seçilen tasarımdan kaynaklanıyor.

Hissettiğimiz duyguya da 'gruen etkisi' adı veriliyor.



TESPİTLİ YORUM

@degmezbesevim BABALAR özür dilemez. Biraz zaman geçip pişman olduklarında gelir alakasız alakasız sorular sorup sizinle konuşmaya çalışılırlar.



Gülü Yorum

HATAY'DA araba beğendim. Adam "Arkadan küçük bir vuruğu var abla hiçbir sıkıntısı yok" dedi.

İşimin gücümün arasında Hatay'a gittim. Detaylı ekspere soktum.

2 arabayı kesip birleştirmiş lego gibi. Kesme diyorlarmış.