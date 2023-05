İlk buluşmada kızla ne gibi konular açılır?

ALIŞVERİŞ: Bana söyleyin ki dünya üzerinde alışverişe meraklı olmayan bir kadın olsun, siz bir çanta deyin, bir Trendyol deyin, H&M deyin o konu en az bir kaç saat gider. :)

AKSESUARLAR: Bilindiği gibi kadınlar takılara ve aksesuarlara meraklıdır, bu konuda biraz araştırma ile bilgi sahibi olabilirsiniz.

AŞK FİLMLERİ: Herhalde ömrünüz boyunca aşk filmi izlememiş kadar odun olamazsınız?

Sevdiğiniz aşk filmlerinden konu açıp, kendiniz olsanız ne yapardınız, bunu söyleyebilirsiniz.

DEDİKODU: Biliyorsunuz ki kadınlar dedikoduya bayılır, o kız şunu yapmış, bu adam bunu yapmış bunları konuşmak elbette hoşlarına gider.

"Erkek adam dedikodu yapmaz" diyeceklerdir, aldırış etmeyin. O konuları konuşmak öyle hoşlarına gider ki...

AKILLI GÖZÜKMEK: Aklınıza çok güvenmiyorsanız bile internetten bir şeyler araştırarak bilgi sahibi olabilirsiniz. Ezberiniz de kötü değildir herhalde?

GÜZEL SÖZLER/İLTİFATLAR: Abartmadan konuşulan güzel sözler her zaman etkilidir, aksi halde yalan söylediğiniz düşünülebilir! Klasiklerden bahsetmiyorum "Çok güzelsin, tatlısın" vs. gibi değil. Güzel bir ünlüye benzetebilirsiniz mesela, "Ne güzel gülüyorsun" diyebilirsiniz.

GİZEMLİ GÖRÜNÜN: Birçok kadın gizemli görünen, düz cevaplar veren adamlara karşı koyamayabilir.

Kaçan kovalanır taktiğine bile girebilir bu. :)

YEMEKLERDEN BAHSEDİN: Birçok kadın yemek yapmaya ya da tüketmeye bir şekilde meraklıdır, yemekler hakkında bilgi sahibi olmak çok zor bir şey değil. Aşçı olun demiyoruz..

ÇAKTIRMADAN ÖVÜN: Kadınlar her zaman övülmeyi, iyi görülmeyi sever, her insan kendince en iyisidir. Bunları duymak daha da güzelleştirir olayı.

Çok göze batan mesela güzel gözlü bir insanın gözlerinden bahsedip durmayın, yüzünden veya özelliklerinin övülmesinden daha çok etkilenebilirler.

TV PROGRAMLARI: Karşınızdakinin izlediği TV programlarını öğrenerek bu programdaki şahıslar hakkında bilgiler alarak bahsedebilirsiniz.



