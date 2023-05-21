Erkek nasıl ciddi düşünür?

ERKEK denen canlı, özünde çok basit bir yapıya sahiptir. Örneğin kadınlar gibi anlaşılması güç değildir.

Yaptığı her hareket bir şeylere bağlanabilir. Bu sebeple erkeklerin bu hareketleri, onları kolayca ele verebiliyor. Fakat bu hareketler demek değildir ki kesin böyle olsun, çünkü farklı karakterlerde insanların olabileceğini unutmamak gerek. Misal öyle bir erkeğe denk gelirsiniz ki; ciddi düşünme vs. hak getire! Ama öyle bir erkeğe denk gelirsiniz ki, daha ilk aydan sizinle evlenmek için uğraşabilir. Bu karşınızdaki insanın yapısı ile alâkalı ama şöyle bir durum var.

Evlenmek isteyen kişi sizi sevmiyor, tek derdinin evlenmek olduğu durumu da çıkabiliyor bazen ortaya. Bu sebeple uzun süreli ilişkiler taraftarıyız tabii ki.

Erkeğinizi dikkatli seçin hanımlar!



AİLE / KARDEŞLER İLE TANIŞMA FASLI

Erkekler ciddi düşündüğü kıza nasıl davranır?

Evet! Bu büyük bir adım, hatta en büyük adım inkâr etmemek lâzım..

Fakat şöyle bir durum var. Öncelikle karşınızdaki erkeğin genişliğini ve rahatlığını tartmanız gerekmekte bu durumda.

Çünkü karşınızdaki erkek geniş ve rahat ise, aile ile tanışma işi o kadar da ciddiye alınmayabilir.

Çünkü öyle tanıdığım erkekler var ki, kızın ailesiyle tanışıp ailesinin evinde kalacak genişliğe sahip iken ayrılıp giden... Yani bu ağırbaşlı karakterlerde ciddi bir durum iken, diğerlerinde çok büyük bir etki sağlamayabilir. Ciddi düşünmek konusu burada size belirginlik sunacaktır. tatliaskim.com

BUNU BİLİYOR MUYDUN?

AĞUSTOS 2022'de Almanya'da bir sincap, bir futbol maçında sahaya çıkıp hakemin düdüğünü çaldığında kaosa neden oldu. Oyuncular ve yetkililer, oyun devam etmeden önce düdüğü almak için sincabı kovalamak zorunda kaldı.



TESPİTLİ YORUM

@caslissa GERÇEKTEN üşüyenler bilir ki hava soğuksa yorgan üstüne battaniye örtersin, hava çok soğuksa battaniye üstüne yorgan.

HHHH

BANKADAN kredi çekmek için önce paraya ihtiyacımız olmadığını kanıtlamamız gerekir.



Alkışlı Yorum

@yirmicuncubab ARKADAŞIN birine bir ay önce "Bak bunu sakın kimseye söyleme" başlığı altında bir rezilliğimi anlatmıştım.

Aynı olay az önce "Kanka biliyo musun salağın biri…" şeklinde bana anlatıldı!

Üstelik anlatan kişi kimseye bundan bahsetmememi tembihledi.

@baskilarbutunu BABAM bütün veganların birbirini tanıdığını düşünüyor.

Bugün bana "Müşterimin kızı da veganmış adı Eda tanıyor musun sen?" diyor.